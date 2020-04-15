Sigorta başlangıcı nasıl yapılır? Sigorta başlangıcı ne anlama geliyor?

İş hayatına yeni başlayan vatandaşlar için öncelikle yapması gereken rutinlerden biri de sigorta başlangıçlarının yapılması. Bunun için bazı evrakların Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir. Peki, sigorta başlangıcı nasıl yapılır? Sigorta başlangıcı ne işe yarar? İşte konuya ilişkin bulunduğu haberimizin detayları…

SİGORTA BAŞLANGICI NEDİR?

Sigorta başlangıcı, işveren tarafından gerçekleştirilir. Ancak işverenin bu işlemi gerçekleştirmesi için çalışandan talep ettiği bazı belgeler bulunmaktadır. Peki, Sigorta başlangıcı nasıl yapılır? Sigorta başlangıcı ne işe yarar? İşte ilk kez sigortalı bir yerde çalışacak olan vatandaşların özellikle merak ettiği bu soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

SİGORTA BAŞLANGICI İÇİN GEREKEN BELGELER

Yeni bir işe başlayan vatandaşlar için sigorta girişine izin verilebilmesi için iş yeri bazı belgeler ve evraklar istemektedir. Sigorta için gerekli bu belgelerin güncel olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu evraklar en kısa sürede toparlanmalıdır.

Sigorta girişi için istenen belgeler;

– Sağlık raporu

– İkametgâh belgesi

– Adli sicil kaydı

– Mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi

– Aile bildirimi formu

– 2 adet vesikalık fotoğraf

– İlgili iş yeri tarafından verilen ve doldurulması gereken form

Sigorta başlangıcı için gereken bu belgeleri teslim ettiğiniz günü ertesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısındaki sigorta kollarından hangisine mensupsanız primleri ödenmeye başlayacaktır. Bunu kontrol edebilmeniz için e-devlet’ten hizmet dökümüne bakabilirsiniz.

Sigorta başlangıcının olması vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Emekli olunacak tarihin belirleyici olmasındaki en önemli kriter ilk kez ne zaman sigortalı olunduğudur. Vatandaşın ilk kez sigortalı olarak çalıştığı tarih ne kadar eskiyse, emeklilik şartları da o kadar kolaylaşır. Yani bu durumda sigorta başlangıcı yapılan bir kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi anlamında geri sayım başlamış olur.

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