Sigorta sektörü 2020 sınavından başarı ile geçti

2020, zor ve sancılı bir yıl olarak tarihe geçecek. Sadece Türkiye için değil dünya için bu böyle. Yeni bir hayat başladı. Yeni dönemin getirdikleriyle tüm süreçler sil baştan yeni bir kimlik kazandı. 2020 yılında değişime, ihtiyaçlara göre hızlı pozisyon alan, atılımlarını yapan, tüketicinin yanında olan bu sınavda başarılı oldu. Türk sigorta sektörü de bu sınavı başarı ile veren sektörlerinden başında geliyor. Depremler, Covid-19, doğal afetler karşısında hızlı çözümler üreterek mağduriyetleri gideren sigorta sektörü “İyi ki sigorta var” dedirtti. İşte 2020'de Türk sigorta sektörünün verdiği sınavlar ve karnesi…

DASK, İZMİR’DE 125 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEDİ

30 Ekim'de İzmir 6.9'luk deprem ile sarsıldı. 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem, Türkiye'yi derinden yaraladı. Birçok bina yıkıldı ve yüzlerce bina ağır hasar gördü. Depremin ilk saatlerinden itibaren yaraları sarmak için harekete geçen sigorta şirketleri, sahada büyük bir özveri ile çalışmalara başladı. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp mağduriyetlerin giderilmesi için özel birimler kuruldu, sahada görevlendirildi. Tüm sigorta şirketlerinin büyük bir özveri ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar ‘İyi ki sigortam var' dedirtti.

DASK İzmir depreminin ardından 22 bin hasar ihbarı aldı ve 1 ay içinde 15 bin 600 hasar dosyasının incelemesini tamamladı. Depremden sonraki 3. günde ilk tazminat ödemesini gerçekleştiren DASK, 3 Aralık itibarıyla toplam sigortalılara 125 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Kalan dosyaların da en hızlı şekilde sonuçlandırılması için zorlu pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ediliyor.

TARSİM SERALAR İÇİN 60 MİLYON LİRA HASAR ÖDEDİ

Ekim ayında Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi yağan dolu nedeniyle ağır hasara uğradı. İlçede aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü. Uzun uğraşlarla yetiştirilen ürünler birkaç dakikada kaybedildi.

Yapılan tespitlerde yaklaşık 6 bin dönüm sera ve narenciye bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Olayın ardından TARSİM, hemen bölgede incelemelere başladı. Devlet destekli tarım sigortası kapsamında Antalya'da dolu ve fırtına hasarında seralar için 60 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. Adana bölgesinde ise fırtınadan zarar gören narenciye için de 53 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

GİRESUN’DA SİGORTALILARA 255 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos'ta günü etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Selde 10 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Sel nedeniyle 80'e yakın bina ağır hasar gördü ve yıkımı yapıldı. 11 ilçede yapılan hasar tespit çalışmalarında 185 köy/mahallede toplam 3 bin 626 hasar tespiti yapıldı. Sigorta sektörü tüm paydaşlarıyla yaşanan sel felaketinin ardından sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için çalışmalara başladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre eksperlerin yaptığı tespitler sonucu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon’dan sigorta şirketlerinde 244, TARSİM tarafında da 390 olmak üzere toplam 634 hasar dosyası açıldı. Ağustosta Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon’da meydana gelen sel felaketleri sonrası sigortalılara yaklaşık 255 milyon lira tazminat ödedi.

İSTANBUL’DA DOLU GERİDE 150 MİLYON LİRA HASAR BIRAKTI

İstanbul'da 29 Eylül tarihinde dolu afeti yaşandı. Afet, kısa sürede arkasında binlerce hasarlı otomobil bıraktı. Anadolu Yakası-Kadıköy başta olmak üzere birçok bölgede toplam 10 bin kaskolu araç, 20 bin de kaskosuz araç hasar gördü. Araç başına ortalama 5 bin TL'lik bir maliyetin söz konusu oldu. Uzmanlar birkaç dakikalık yağış sonrası toplam 150 milyon TL'lik bir hasar oluştuğuna dikkat çekti. Sigorta şirketleri gelen hasar ihbarları için hemen harekete geçti. Doludan sonra bir iki saat içinde bine yakın araç sigorta şirketlerinin anlaşması servislerine giriş yaptı. 2017 sonrasında hasarsızlık indirimiyle dolu onarımını ayrı tutmaya başlayan sigorta şirketlerinin bu yaklaşımı tüketicilerin mağduriyetini önledi. Dolu onarımı sonrası hasarsızlık indirimini kaybetmeyen tüketici, yapılan mini hasar işlemleri sayesinde aracının değerinde de kayba uğramadı.

ELAZIĞ DEPREMİNİN HASARI 220 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ardından ağır hasar ve kayıplar bıraktı. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan şiddetli sarsıntıda 76 bina yıkıldı, 645 binada ağır hasar meydana geldi. 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı. Sigorta sektörü vakit kaybetmeden sahaya girdi ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Elazığ, Malatya ve çevre illerden Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için 23 bin hasar ihbarı alındı. Çok hızlı bir şekilde yapılan incelemelerin sonrasında DASK tarafından 220 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTALARINDA COVİD-19 TEMİNAT ALTINA ALINDI

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ilk defa Mart ayında Türkiye'de görüldü. O günden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayat durdu, sağlık sistemi en yoğun günlerini yaşamaya başladı, karantinalarla tanıştık, kısıtlamalarla yaşar olduk. Tablo giderek ağırlaştı. 16 Aralık verilerine göre Türkiye'de Mart ayından beri görülen vaka sayısı 1.928.165'e ulaştı. 17.121 kişi vefat etti. 1.691.113 kişi hastalığı atlattı. Pandeminin görüldüğü ilk günden itibaren elini taşın altına koyan sigorta sektörü, sağlık sigortalarında Covid-19'u da teminat altına aldı. Tamamlayıcı Sağlık sigortası ve Özel Sağlık Sigortası poliçesi sahibi bireysel ve kurumsal sigortalılar bu güvenceye sahip oldu. Yurtdışı seyahatlerinde de mağduriyetler yaşanmaması için ‘yurtdışı seyahat sigortalarında da Covid-19 teminatı eklendi.