Sigorta sektörü ‘Türkiye Sigorta’ ile zirveye oynayacak

Türkiye Sigorta'nın tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” dedi.

İLK POLİÇE TUNA-1’E KESİLDİ

Öte yandan Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi ise Tuna-1 Doğalgaz Platformu'na kesildi. Bu poliçe ile doğalgaz platformu 883 milyon liraya teminat altına alındı. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de Türkiye Sigorta'nın tanıtım lansmanında yaptığı açıklamada, “Stratejik planımız global bir marka olmak. Türkiye sigorta olarak tüm risklere talip olacağız” dedi. Atilla Benli, projeye imkân ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Albayrak'a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına teşekkür etti. Benli, “2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik” dedi.

Benli, gelecekteki hedefleri ile ilgili şunları söyledi: “Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç olan her alanda çözümlerimizle biz orada olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla yaşadığımız çevreye ve toplumumuza borcumuzu ödeme bilinciyle hareket edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı hale getireceğiz. Dağıtım kanallarımızla birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.