Sigorta sektöründe büyüme sürebilir

Corona virüs sürecinde sigorta konusunda toplumsal farkındalığın artması umutları yeşertirken, yılın ilk 7 ayında prim üretimi yüzde 23.7 artan sektördeki büyümenin yılın geri kalanında da sürmesi ve poliçe yenilemelerinde sıkıntı yaşanmaması bekleniyor.

BÜYÜME HIZI TEMMUZ’DA HIZLANDI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden hareket ederek, sektördeki tabloyu kısaca ortaya koyalım. Yıla hızlı bir başlangıç yapan sektörde salgının da etkisiyle genel büyüme hızı, ocak-mayıs döneminde yüzde 15.9 ile dip yaptı; hayat dışı (elementer) sektörde reel büyüme hızı yüzde ‘0'a düştü. Normalleşme sürecinin başladığı hazirandan itibaren sektörde büyüme yeniden hızlanmaya başladı. İlk 6 ayda yüzde 21 (reel yüzde 7.5) büyüyen sektörde prim artışı, ocak-temmuz döneminde yüzde 23.7 (reel yüzde 10.66) olarak gerçekleşti.

Sektördeki son aylardaki toparlanmanın da birkaç nedeni var. Öncelikle, bankaların kredi faizlerindeki düşüş, otomotiv sektörü ve konut piyasasını olumlu yönde etkiledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, bu yılın yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artışla 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil satışlarındaki artış, kasko branşının da toparlanmasında etkili. TSB istatistiklerinden hareketle birkaç rakam paylaşırsak, ocak-mayıs döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kaskoda reel daralma ise yüzde 10.31 olarak gerçekleşti. Buna karşın, haziran ayı ile birlikte kaskoda da normalleşme başladı. İlk 7 ayda yüzde 7.60 büyüyen kaskoda prim üretimindeki reel daralma ise yüzde 3.73'e geriledi. Otomobil satışları dışında bankaların verdiği uygun faizli konut kredilerinin konut satışlarında yol açtığı patlama, konut sigortalarında da talebi artırdı. Yılın ilk 6 ayında konut poliçesi olan ev sayısı 3 milyona yaklaştı. Sektörde hayat, sağlık ve genel zararlar branşlarındaki hızlı büyüme dışında kaza ve mühendislik branşlarında da hareketlenme olduğunu söylemek mümkün.

TOPARLANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Sektördeki son aylardaki toparlanmanın da birkaç nedeni var. Öncelikle, bankaların kredi faizlerindeki düşüş, otomotiv sektörü ve konut piyasasını olumlu yönde etkiledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, bu yılın yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artışla 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil satışlarındaki artış, kasko branşının da toparlanmasında etkili. TSB istatistiklerinden hareketle birkaç rakam paylaşırsak, ocak-mayıs döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kaskoda reel daralma ise yüzde 10.31 olarak gerçekleşti. Buna karşın, haziran ayı ile birlikte kaskoda da normalleşme başladı. İlk 7 ayda yüzde 7.60 büyüyen kaskoda prim üretimindeki reel daralma ise yüzde 3.73'e geriledi. Otomobil satışları dışında bankaların verdiği uygun faizli konut kredilerinin konut satışlarında yol açtığı patlama, konut sigortalarında da talebi artırdı. Yılın ilk 6 ayında konut poliçesi olan ev sayısı 3 milyona yaklaştı. Sektörde hayat, sağlık ve genel zararlar branşlarındaki hızlı büyüme dışında kaza ve mühendislik branşlarında da hareketlenme olduğunu söylemek mümkün.

SİGORTA KONUSUNDA FARKINDALIK ARTTI

Sektördeki son aylardaki toparlanmanın da birkaç nedeni var. Öncelikle, bankaların kredi faizlerindeki düşüş, otomotiv sektörü ve konut piyasasını olumlu yönde etkiledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, bu yılın yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artışla 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil satışlarındaki artış, kasko branşının da toparlanmasında etkili. TSB istatistiklerinden hareketle birkaç rakam paylaşırsak, ocak-mayıs döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kaskoda reel daralma ise yüzde 10.31 olarak gerçekleşti. Buna karşın, haziran ayı ile birlikte kaskoda da normalleşme başladı. İlk 7 ayda yüzde 7.60 büyüyen kaskoda prim üretimindeki reel daralma ise yüzde 3.73'e geriledi. Otomobil satışları dışında bankaların verdiği uygun faizli konut kredilerinin konut satışlarında yol açtığı patlama, konut sigortalarında da talebi artırdı. Yılın ilk 6 ayında konut poliçesi olan ev sayısı 3 milyona yaklaştı. Sektörde hayat, sağlık ve genel zararlar branşlarındaki hızlı büyüme dışında kaza ve mühendislik branşlarında da hareketlenme olduğunu söylemek mümkün.

YENİLEMELERDE SORUN OLMAZ

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür de hazirandan bu yana sektörde genel anlamda bir toparlanma olduğu görüşünde. Sigorta şirketlerinin kendi yenilemelerini koruduklarını vurgulayan Gür, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Bunun yanı sıra prim üretimi ve büyüme anlamında da bir artış gözlemliyoruz. İnşaat işleri daha çok gelmeye başladı, konut tarafı canlandı. Kaza ve mühendislik branşlarında hareketlenme başladı. Son çeyrekte de yenilemelerde sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Ancak, pandemi nedeniyle yaşanacak ekonomik daralma tahsilat anlamında sıkıntılara sebep olabilir.” 2020 yılına ilişkin sektör büyüme tahmininin yüzde 18-20 civarında olduğunu belirten Gür, bu oranda kur ve tarife etkisinin de olduğunu söylüyor.

TOPARLANMA PANDEMİNİN SÜRMESİNE BAĞLI

Türk sigorta sektöründe, mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecinin etkili olduğunu belirten Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, sektörde son aylarda görece bir toparlanma olduğu düşüncesinde. Sektördeki toparlanmanın devam edip etmemesinde pandemideki seyrin belirleyici olacağını ifade eden Büyükçelebi, “Pandemi de 2'nci dalga yaşanırsa bu durum sektörü olumsuz etkiler. 2020 yılında sektörün reel olarak büyüyeceğini tahmin etmiyorum” diyor. Kasko sigortası satışlarını da olumlu etkileyen otomotiv sektöründeki canlılığın, 2'inci el araç satışlarıyla ilgili olduğunun altını çizen Büyükçelebi, “Buna karşın, otomobil ithalatının ve sektörde yeni araç satışlarının artması oto sigortaları açısından çok önemli” dedi.