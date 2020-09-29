Sigorta sektöründe dijital kanallar artık daha fazla kullanılıyor

Bu dönemde özellikle seyahat, sağlık, ticari sigortalar gibi alanlarda müşterilerin soruları ve tazminat taleplerinin artış gösterdiğini kaydeden Gülen, “Örneğin İngiltere'de seyahat sigortasıyla ilgili sorular, şikâyetler ve tazminat talepleri bu dönemde öncesine kıyasla yüzde 1000 oranında artmış bulunuyor. Müşteriler sigorta şirketleriyle yaşadıkları süreçlerin hem hızlı olmasını hem de sağlık riski yaratmamasını; yani fiziksel temasların mümkün olduğunca kaldırılmasını istiyor. Dolayısıyla online olarak, uçtan uca akacak iş süreçleri beklentisi giderek artıyor” vurgusu yaptı.

ADA İLE YILDA 2 MİLYON İŞLEM

“Türkiye'de Aksigorta'nın bu alanda önde koşan şirketler arasında olduğunu söylemeliyim” diyen Gülen, şunları söyledi: “İnovasyon, analitik, yapay zekâ ve yeni teknolojiler bizim öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer alıyor sektörün ilk yapay zekâ uygulamasını kısa adı ADA olan Aksigorta Dijital Asistanı ile başlattık. Bu sistemle acentelerden gelen taleplerin cevaplanma süresi 2 saatten 2 dakikaya düşüyor. 6 farklı departmanda 30 farklı süreçte kullanılan ADA ile yılda 2 milyon işlem gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu alanda başka uygulama örneklerimiz de var. Örneğin 35 bin filo poliçesini yapay zekâ ile 72 saatte düzenlemek gibi bir performansa imza attık. Dijital teknolojiler ve yapay zekâ sektörümüzün geleceğini değil, bugününü şekillendiriyor. Kimsenin geride kalma lüksü yok” değerlendirmesini yaptı.