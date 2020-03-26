Sigorta şirketleri kötü günde de acentelerinin yanında

Türkiye’de etkisini arttıran corona virüsü tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor ve ve değişen bu koşullar acentelerin iş yapış şekillerine de etki ediyor. Bu kapsamda sigorta şirketleri yeni tedbir ve çözümleri devreye aldı. Şirketler bu dönemde acentelerinin komisyon ödeme sürelerini kısaltırken, ek internet paketlerinden, tıbbi desteğe kadar birçok konuda yeni hizmetler vermeye başladı.

AKSİGORTA’DAN ACENTELERİNE ‘ACİL’ DESTEK

Aksigorta acentelerinin gelir kayıplarını minimumda tutabilmelerine destek olmak amacıyla Acente Destek Paketi'ni oluşturdu. Üç farklı konsepte hazırladıkları; ‘İşinin Yanındayım', ‘Senin Yanındayım' ve ‘Geleceğinin Yanındayım' destek paketleri oluşturduklarını açıklayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Aksigorta olarak acentelerinin yanında olduklarını söyledi. Gülen, “Aksigorta olarak, mevcut duruma hep birlikte nasıl adapte olabileceğimizi değerlendirdik. Bu dönemde gelir kaybını minimize etmek, nakit akışlarına destek olmak, günlük hayatın devamlılığına ve boş vakitlerin değerlendirmesine olanak sunmak, acil sağlık sorunlarında tıbbi desteğe hızlı şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla hazırladığımız bu paket ile acentelerimize destek olmak istiyoruz'' dedi.

KOMİSYON ÖDEMELERİ HAFTALIK YAPILIYOR

Nakit akışları ve gelir kaybına desteğin öncelikli olduğunu ifade eden Gülen, şöyle konuştu: “Acentelerimiz için sunduğumuz öncelikli destek, anlık nakit ihtiyaçlarını göz önüne alarak komisyon ödemelerini artık haftalık olarak gerçekleştirmek oldu. Aynı zamanda, acentelerimizin ana gelir kalemlerinden biri olan protokollerde hedef gerçekleştirme oranlarımızı düşürerek hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçladık ve kazançlarını artırabilmek adına komisyon sistemimizde esneklikler sağladık. Öte yandan, bu zamana kadar kampanyada başarı karşılığında verdiğimiz Başarı Rüzgarı'nı müşteri taleplerinin azaldığı bu dönemde tüm acentelerimize hediye ettik.''

ACENTELERE TIBBİ DESTEK HATTI VE EK İNTERNET PAKETİ

Bu süreçte evde kalmanın önemini bir kez daha hatırlatan Gülen, “Acentelerimizin hastaneye gitmekten kaçındıkları bu süreçte, acil sağlık ihtiyaçları için 7 gün 24 saat hizmet veren Tıbbi Destek Hattı'mızı devreye soktuk. Acentelerimizin evlerinde geçirdikleri sürede artan internet ihtiyaçlarına yönelik olarak, ek internet paketi desteği de veriyoruz. Aynı zamanda bu zorlayıcı dönemde acentelerimizin gündemden biraz olsun uzaklaşarak, moral depolamaları amacıyla Digitürk eğlence paketini hizmetlerine sunduk. Tüm bunların yanı sıra Aksigorta olarak, acentelerimizin eğitimlerini her zaman ön planda tutan bir şirket olduk. Bu sebeple sunduğumuz bir diğer destek ise online eğitimler oldu. Böylelikle acentelerimiz, evlerimizde olduğumuz ve vaktimizin nispeten daha bol olduğu bu süreçte, kişisel eğitimlerine harcayabilecek; internet ortamında kendilerine ve işlerine yatırım yapmaya devam edebilecekler'' diye konuştu.

RAY SİGORTA’DAN YÜZDE 2.5 EK KOMİSYON

Ray Sigorta'da acentelerini unutmadı. Şirket, bu zor günlerde acentelerine tam destek vermek için trafik ve kaskoda yüzde 2.5 komisyon hediye etmeye başladı.