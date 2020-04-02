Sigorta şirketlerinden sağlık sigortalılarına corona virüs jesti

İlk kez Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde görülmeye başlanan corona virüs kısa sürede tüm dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Ölü sayısının 32 bini aştığı bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak açıklandı. Salgının, Pandemi olarak kabul edilmesinin ardından ise en çok konuşulan konulardan biri de sağlık sigortası kapsamına girip girmediğiydi.

Corona virüs; Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında değil, fakat bazı sigorta şirketleri sigortalılarının bu zor dönemde de yanında olmak için corona virüsü de sağlık sigortası kapsamına aldılar. Bunlardan ilki Türk Nipon ikinsisi ise Bupa Acıbadem oldu. Allianz ise dün yaptığı bir açıklama ile sigortalılarına jest kapsamında COVID-19 tedavi giderlerini hem tamamlayıcı hem de özel sağlık sigortası kapsamına aldı.

BUPA ACIBADEM STARTI VERDİ

Bupa Acıbadem Sigorta, bu zor dönemde de sigortalılarının yanında olduğunu göstermek için corona virüs tanısı konmuş özel sağlık sigortasına sahip sigortalılarının tedavisi giderlerini de güvence altına aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Müşteri odaklılık stratejisiyle ve sağlık alanındaki tecrübesiyle sektörde ezber bozan hizmetleri sigortalılarına sunan Bupa Acıbadem Sigorta, corona virüs salgınında, tüm Bireysel ve Kurumsal Sağlık Sigortalılarının tanısı koyulmuş corona virüs salgın hastalık tedavi giderlerini güvence altına aldı” denildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bupa Acıbadem Sigorta CEO'su Gökhan Gürcan, “Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde devletimiz, kamu ve özel hastanelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız büyük zorluklarla mücadele ederken, biz sadece kendimizi düşünemeyiz. Biz ancak beraber olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Şimdi, hep beraber taşın altına elimizi koyma zamanıdır. Biz Bupa Acıbadem Sigorta olarak kaynaklarımız el verdiği ölçüde, devletimizin, toplumumuzun ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Corona virüs salgın hastalığı tüm kurumsal ve bireysel sağlık poliçelerimizin kapsamına dahil edilmiştir. Tüm sigortalılarımızın, özel hastanelerdeki ek maliyetleri tarafımızca ödenecektir” dedi.

“SAĞLIĞINIZ BİZDE” KAPSAMINA SALGINI DA EKLEDİ

Daha önce Medical Park Hastaneleri ile iş birliği yapan Türk Nippon Sigorta da bu işbirliği çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına corona virüs (COVID-19) salgınını dahil etti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; corona virüs teminatlı ‘Sağlığınız Bizde'nin, içinde bulunduğumuz özel durum nedeniyle tüm sigortalı adayları için çok uygun bir ürün haline geldi” dedi. Dünya ve Türkiye'nin corona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğini vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: “Bu dönemi, hep birlikte bir dayanışma içerisinde, iletişim kanallarımızı her daim aktif tutarak, sağlık anlamında en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu dayanışmanın güzel bir örneği olarak COVID-19 teminatlı Sağlığınız Bizde TSS ürünümüzün; mevcut faydası dışında tüm satış kanallarımız ve sigortalılarımız tarafında gerçekten ihtiyaca uygun bir ürün haline geldiğini düşünüyorum.”

ALLİANZ’DAN SİGORTALILARINA CORONA VİRÜS JESTİ

Allianz Türkiye'den yapılan açıklama ile COVID-19 tedavi giderlerini; emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödeneceği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, “Ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 vakaların artışı ve belirlenen özel sağlık kurumlarının pandemi hastanesi olarak kabul edilmesiyle birlikte COVID-19 tanısı konmuş sigortalılarımızın tedavileri de bu kurumlarda yapılmaya başlanmıştır. Toplumun yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sosyal bir marka olmanın gerekliliği ile; Sağlık branşında hizmet verdiğimiz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi, bireysel ve kurumsal sigortalılarımızın ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde COVID-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri; poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde özel şartlarda salgın hastalığının kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına bakılmaksızın emsal teşkil etmemek üzere jest uygulaması kapsamında ödenecektir” denildi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamada ayrıca, “Tüm yeni iş sağlık sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere, bahsi geçen jest ödemesi uygulaması geçerli olacaktır” vurgusu da yapıldı.