‘Sigorta’ tam da böyle günler için!

Can Kantar’ın yazısının devamı şu şekilde; Devletimiz aldığı hızlı ve radikal tedbirlerle önemli bir iş yapıyor. Yetkililerin dediği gibi “rehavete kapılmadan panik de yapmadan önlemlerimizi alalım.” Olayın özeti işte bu. İşin önemini şöyle anlatmam gerekiyor. ABD Başkanı Trump, bu kriz sırasında ilk önce ‘Sigortacılarla' bir araya geldi. Sigorta sektörü gerçekten çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bütün dünyada durum böyle. Türkiye'de de sigorta şirketleri de bu krize karşı olasılıkları düşünerek hazırlıklarını yapıyor.

SAĞLIK SİGORTALARI DEVRE DIŞI

İşin sağlık boyutuna baktığında sigorta şirketleri aslında bu tür olaylarda devre dışı. Çünkü salgın hastalıklar özel sağlık sigortasının kapsamında yer almaz. Bunun nedeni ise bu tür sağlık harcamalarının Devlet tarafından karşılanıyor olması. Özel hastaneler, “Grip belirtilerin varsa bana gelme direkt Devlet Hastanelerine git” diyorsa sigorta şirketleri nasıl ödeme yapabilir ki? Burada en önemlisi reel sektör. Burada yaşanacak durgunluk, üretimi ve satışı da olumsuz etkileyecek. Ticarete sekte vurulacak. Ve bunlardan dolayı kar kayıpları ve zararlar yaşanacak. Bu sigortaların genel şartları iyice incelenmeli. İşte o zaman sigorta şirketleri devreye girecektir. Bunların sigortada mutlaka bir karşılığı vardır. Bu nedenle sigortası olanlar avantajlı diye düşünüyorum. Ve; “Sigorta işte tam da bu günler içindir” diyorum.