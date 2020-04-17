Sigorta yaptırmayı ertelemeyin

Pek alışık olmadığımız, belki de eşi benzerine daha önce tanıklık etmediğimiz zor bir dönemden geçtiğimizi belirten HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Biz sigortacıların görevi, öngörülemez ve beklenmedik olaylarda sigortalılarımızın yanında olmaktır . Bu süreçte sigortalılarımızın rehavete kapılmadan tedbirlerini almaları, sigortalarını yaptırmaya devam etmeleri çok önemli” dedi. Bu kriz süresince sigortalıların maddi ve manevi kaygılar içerisinde paniğe kapılıp önlemleri ertelemelerinin herkesi daha büyük zarara uğratabileceğine dikkat çeken Hancıoğlu, “Müşterilerimize çağrımız; şirket ayrımı yapmaksızın tüm sigortalarını yapmayı sürdürmeleri, kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almaya devam etmeleri yönündedir” diye konuştu.

“DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

“Corona virüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken, öncelikli amacımız çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlıkla kalabilmesi ve süreci en az hasar ile atlatabilmesidir” diyen Hancıoğlu, şunları söyledi: “Bilindiği üzere bu zor dönemde, COVID-19 tanısı almış değerli sigortalılarımıza destek olabilmek adına; Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerimizde salgın hastalıkların tedavilerine ilişkin masrafların teminat dışında olmasına rağmen; anlaşmalı özel hastanelerde ortaya çıkabilecek olan fark ücretleri ve tedavi giderlerini karşılamaya başladık. Yine bu sürecin kahramanları olarak adlandırdığımız sağlık personellerimize küçük bir teşekkür için tüm kasko ürünlerimizde yüzde 15 indirim uygulamasını başlattık”