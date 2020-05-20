Sigortacı olmayanların poliçe satmasına sigortacılardan tepki

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi de aslı işi sigortacılık olmayan yapıların sigorta satmasına izin veren yönetmelik değişikliği hakkında önemli açıklamalar yaptı. YouTube üzerinden yayın yapan Sigorta Ekranı'nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar'ın sorularını yanıtlayan Büyükçelebi, sigortanın sadece yetkili kişiler tarafından satılabileceğini söyledi. Büyükçelebi, “Biz sigortacılığı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde etmiş kişi ve kurumlar yapsın istiyoruz. Onun dışında kimse bu işin içine girmesin. Danışmanlık ve uzmanlık gereken bir sektörün içerisindeyiz” dedi.

“SİGORTALI SAYISI PATLICAN SOĞANIN YANINDA SİGORTA SATMAKLA ARTMAZ”

“Sigorta konusunda vatandaşa doğru hizmet verebilmenin yöntemi, uzmanlık ve bilgi sahibi olmayı gerektiriyor” diyen Büyükçelebi, şunları söyledi: “Kanun 2007 yılında çıktığı zaman bunun çerçevesi net bir şekilde belirlenmiştir. Ama süreç itibariyle bunu delmeye çalışan bir takım yapıların olduğunu gördük. Marketler ve e-satış sistemleri üzerinden bir takım uygulamalar gelmeye başlamıştı. Bunların sigorta satışına aracılık yapmasını kabul etmemiz mümkün değil. Penetrasyon arttırmanın yöntemi patlıcanın-soğanın yanında sigorta satmak değildir. Düzenlediğimiz toplantılarla ‘Sigortayı ancak 5684 numaralı kanun nezdinde yetkili kişi ve kurumlar yapabilir. Onun dışında kimse aracılık edemez' şeklinde itirazlarımız oldu. Daha sonra bir sektör duyurusu yayınlandı ve bu yapıların sigorta satışı yapamayacağı açıklandı. Bir takım olumlu düzenlemeler arka arkaya gelmişken 9 Mayıs'taki yayınlanan yönetmelik değişikliğini görünce şoke olduk.”

“EYLEME GEÇERİZ”

Yönetmelik değişikliğine itiraz konusunda önce SAİK'ten hamle beklediklerini belirten Büyükçelebi, “Yönetmelik değişikliğine itirazı öncelikle SAİK'e bırakıyoruz. Yaptıkları bu işi temizlesinler. Ya giderler Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile bu işi konuşurlar ya da hukuksal yollara kendileri başvurur. Bunların hiçbiri olmuyorsa biz o zaman eyleme geçeceğiz. 16 bin acentenin 10 binini ortadan kaldırmak için yapılan bir uğraş var ve bu uğraş ısrarla devam ediyor. Asıl işi sigortacılık olmayanların sigorta satamayacağı, aracılık edemeyeceği, komisyon alamayacağının belirlenmesi lazım. Zaten bu konuda kanun çok açık. Üç ay önce yayınlanan sektör duyurusu da bu yöndeydi. Ne oldu, ne değişti de yeni bir yönetmelik yayınladı anlayamıyoruz! Bu yönetmeliğin kesinlikle değişmesi veya iptal edilmesi gerekiyor” dedi.

“HER ŞİRKETTEN TRAFİK POLİÇESİ KESİLSİN”

Büyükçelebi, sabit veya tek fiyat konusuna bakış açılarını ise şöyle ifade etti: “Meslektaşlarımızın çektiği bu ızdıraptan kurtulmasını istiyoruz. Fiyat araştırmaktan, düşük fiyatla, iş paylaşımı baronları ve organizasyonlarla uğraşmaktan bıktık… Bu sıkıntıları en çok ve en yakından hisseden grup biziz. Bazılarının hoşuna gitmeyecek ama şöyle bir ayrım yapmam gerekiyor: 16 bin acentenin 15 bin 500'ünü ayrı, 500'ünü ayrı görüyoruz. Bu 500 kim? Organizasyon ve illegal yapıların içinde olanlar, iş paylaşanlar. Vatandaş en uygun fiyatın peşinde koşuyor. Serbest fiyat olsun ama tüm acenteler her şirketten trafik poliçesi kesebilir imkânına da kavuşsun. O zaman vatandaş istediği şirketten poliçe satın alabilir. Bununla birlikte doğrudan tazmini de işin içine sokabilirsek daha doğru olacak.”