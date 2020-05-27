Sigortacılardan çağrı: “Fırsatları değerlendirin, sigortanızı yaptırın”

Bazı sigortalıların, salgının yol açtığı krizin de etkisiyle sigorta yaptırmaktan kaçındıkları ya da poliçe yenilemede gönülsüz davrandıkları dikkat çekerken, sigorta şirketi yöneticileri de sık sık “Sigorta, asıl bu zamanlarda gerekli” vurgusunu yapıyor ve bireyleri sigortasız kalmamaları konusunda uyarıyor. Ankara Sigorta Genel Müdürü Vefa Murteza da, “Sigortasızlık büyük risk” diyerek, bireylerin ve kurumların bu dönemde mutlaka sigortalı olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Sigorta ürünlerinin şu an için oldukça uygun fırsatlarla sunulduğunu belirten Murteza, “Müşterilerimiz özellikle trafik, kasko ve konut poliçelerindeki bu avantajlı durumundan yararlansınlar” dedi.

KASKO SATIŞLARI HAREKETLENDİ

Özellikle kasko poliçelerinde sağlanan taksit ve avantajlı fiyatları değerlendirmenin müşterilerin yararına olacağını vurgulayan Murteza, “Bu zamanda tüketiciler, kasko poliçesini ister Ankara Sigorta'dan, isterse başka bir şirketten olsun mutlaka yaptırmalı veya yenilemeli. Ankara sigorta olarak yaptığımız kasko kampanyalarında 12 ay alan poliçe süresini nisan başından itibaren 15 aya uzattık. Süreyi uzatırken ücreti de sabit tuttuk. Bir başka deyişle sigortalı 12 aylık ücret (prim) ödeyerek, 15 aylık kasko poliçesine sahip oluyor. Nisan ayında başladığımız bu kampanyanın da etkisiyle kasko satışlarımızda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor” diye konuştu.

“TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAZIRLIYORUZ”

6 ay önce Ankara Sigorta'da genel müdürlük koltuğuna oturan Vefa Murteza, şirketin bundan sonraki hedefleri hakkında ise şunları söyledi: “Ankara sigorta ‘butik' bir şirket. Ankara Sigorta'nın var olan potansiyelini harekete geçirmeyi ve hayat dışı sektörde daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Hayat dışında tüm branşlara odaklanmakla birlikte trafik sigortasındaki sektör payını sabit tutmayı istiyoruz. Bunun yanında son yılların popüler ürünlerinden ‘tamamlayıcı sağlık sigortası'nı da önümüzdeki aylarda sunmaya hazırlanıyoruz.”