Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Silinen prim günleri geri kazanılır mı? Borçtan dolayı silinen prim günleri borçlanılabilir mi?

Özel durumlar emeklilik yolunda vatandaşların bazı haklarını kaybetmesine yol açabiliyor. Korkusuz Gazetesi’nin soru cevap köşesinden örnekle borç nedeniyle silinen prim günleri hakkında merak edilenler…

14:01 -
Haberler Sigorta
Silinen prim günleri geri kazanılır mı? Borçtan dolayı silinen prim günleri borçlanılabilir mi?

Emeklilik sürecinde ödenen prim günü sayısı büyük önem taşıyor ve çeşitli borç durumlarında prim günlerinden kayıp yaşanabiliyor. Peki borçtan dolayı silinen prim günleri tekrar kazanılabilir mi?

BORÇTAN DOLAYI SİLİNEN PRİM GÜNLERİ BORÇLANILABİLİR Mİ?

Borçtan dolayı 8 yıl Bağ-Kur’um silindi. Silinen sürenin 3 yılını borçlanabilir miyim?

CEVAP: Prim borcundan dolayı sigortalılık süresi durdurulup prim borcu silinen sigortalılar ‘ihya’ adı verilen işlemle, durdurulan sigortalılık süresinin tamamının primini bugünkü güncel değeri üzerinden ödeyerek kaybettikleri günlerini geri kazanabiliyor. Maalesef kısmi ihya yapılamadığından 3 yılı borçlanarak geri kazanamazsınız.

İLGİLİ HABERMesleki yıpranma payı emekli maaşını artırır mı?Mesleki yıpranma payı emekli maaşını artırır mı?
emekli emeklilik Korkusuz Gazetesi sigorta
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more