Silinen prim günleri geri kazanılır mı? Borçtan dolayı silinen prim günleri borçlanılabilir mi?

Emeklilik sürecinde ödenen prim günü sayısı büyük önem taşıyor ve çeşitli borç durumlarında prim günlerinden kayıp yaşanabiliyor. Peki borçtan dolayı silinen prim günleri tekrar kazanılabilir mi?
BORÇTAN DOLAYI SİLİNEN PRİM GÜNLERİ BORÇLANILABİLİR Mİ?
Borçtan dolayı 8 yıl Bağ-Kur’um silindi. Silinen sürenin 3 yılını borçlanabilir miyim?
CEVAP: Prim borcundan dolayı sigortalılık süresi durdurulup prim borcu silinen sigortalılar ‘ihya’ adı verilen işlemle, durdurulan sigortalılık süresinin tamamının primini bugünkü güncel değeri üzerinden ödeyerek kaybettikleri günlerini geri kazanabiliyor. Maalesef kısmi ihya yapılamadığından 3 yılı borçlanarak geri kazanamazsınız.