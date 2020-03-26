Sosyal yardım bilgileri sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yapılacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle maddi kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakit yardımı yapılacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sosyal yardım alan aileler bilgilerini nasıl sorgular merak ediyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.