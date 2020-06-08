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Sosyal yardım parasında 3. faz dağıtımı başladı! Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

Corona virüsü yüzünden ekonomik olarak zor günler geçiren hanelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre 3. faz ödemeleri başladı. Peki, pandemi sosyal yardımları nasıl sorgulanacak? Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir? İşte 1000 TL yardımlarla alakalı bilgiler…

08:28 -
Haberler Sigorta
Sosyal yardım parasında 3. faz dağıtımı başladı! Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz ödemelerine başlandığını ve başvurusu kabul edilen yaklaşık üç milyon kişiden 620 bin haneye ödeme yapıldığını bildirdi. Peki, pandemi sosyal destek sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL’LİK SOSYAL YARDIM DETAYLARI

Türkiye'de corona virüsü ile birlikte pandemi sosyal destek yardımları da hayata geçirildi. 1000 TL nakdi olarak ödenen pandemi yardımları, üç faz olarak ödenecek. İlk iki faz ödemeleri, dernek ve vakıfların belirlediği ailelere ödenmiş, 3. faz için ise e-devlet üzerinden başvurular alınmıştı.

Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

1000 TL sosyal yardım sonuçları nasıl sorgulanır? Pandemi sosyal yardım sonuçları e Devlet'te!

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

TC KİMLİK NUMARASI BAŞVURULAR İÇİN ÖNEMLİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

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