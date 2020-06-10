Sosyal yardım sonuçları nasıl öğrenilir? Başvuru ve sorgulama ekranı…

Corona virüsü sürecinde ekonomik olarak etkilenen vatandaşların şartları sağlaması durumunda başvurularıyla birlikte sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ilk iki fazın ardından sosyal yardım 3. faz ödemeleri de başladı. İşte detaylar…

1000 TL’LİK SOSYAL YARDIM DETAYLARI

Türkiye'de corona virüsü ile birlikte pandemi sosyal destek yardımları da hayata geçirildi. 1000 TL nakdi olarak ödenen pandemi yardımları, üç faz olarak ödenecek. İlk iki faz ödemeleri, dernek ve vakıfların belirlediği ailelere ödenmiş, 3. faz için ise e-devlet üzerinden başvurular alınmıştı.

Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI