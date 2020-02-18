Staj sigorta başlangıcı sayılır mı?

Özellikle son dönemlerde milyonlarca vatandaş staj döneminde yapılan staj sigortasının emeklilik üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmaktadır. İnternet aramalarında dikkat çekecek bir artış olan bu konu birçok kişiyi ilgilendirmektedir. Emekli olabilmek için en önemli unsurlardan biri de sigorta başlangıç tarihidir. Emekli maaşını ve emeklilik zamanını büyük oranda etkileyen sigorta primleri ve başlangıç tarihi konusunda merak edilen en önemli ayrıntı ise staj yapanların o dönemdeki sigortalılıklarının, başlangıç sayılıp sayılmayacağı. Lise ya da üniversite öğrenimi sırasında yapılan stajlarda sigortası ödenen kişiler bu sorunun cevabını sık sık arıyor. Bu nedenle konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladık.

STAJ SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLİR Mİ?

Öğrenimlerini tamamlayarak çalışma hayatına başlamadan önce, staj yapan kişilere staj çalışmalarını yaptıkları süre boyunca sigorta yapılması zorunludur. Buna staj sigortası denmektedir. Bu sigortanın kapsamı ise kişinin geçirmiş olduğu meslek hastalıklarını ve iş kazalarını içerir. Yani staj sigortası primleri bu amaç için ödenmektedir. Bir diğer deyişle emeklilik ile ilgili bir prim ödemesi gerçekleşmez. Hal böyleyken emeklilik için gün sayısı hesaplaması yapıldığında staj prim günleri bu hesaba dahil edilemez. Bu nedenle emeklilik için hesaplama yapan vatandaşların özellikle de prim eksiği olan vatandaşların sigorta başlangıçlarını staj döneminden almamaları ve o döneme ait primleri eklememeleri gerekmektedir. Aksi halde doğru bir sonuca ulaşamazlar.

STAJ SÜRELERİ NE KADARDIR?

Staj süreleri;

– Lisans öğretiminde gerçekleştirilen stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. Gerçekleştirilen bu 60 günlük stajın

· 30 iş günü Genel

· 30 iş günü ise Mesleki Staj olarak yapılır. Her iki staj türü de Staj Komisyonu'ndan onay alındıktan sonra aynı kurumda gerçekleştirilebilir. Ancak farklı birimlerde yapılmalıdır.

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