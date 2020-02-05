Tahsilat problemi iş performansının yüzde 70’ini ele geçirdi

Hazine ve Mâliye Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen Devlet Destekli Ticarî Alacak Sigortası Sistemi`nin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25 milyonTL`yi aşmayan KOBİ'ler oluşturduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Bu sistemden bütün üyelerimizin faydalanmalarını sağlamak amacıyla,tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor ve onları ticarî hayatlarında nakit akışlarını korumak için alacaklarını garanti altına alan bu sistemi kullanmaya dâvet ediyoruz. Ancak “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği`ne göre; bu sistemden sadece mikro ve küçük işletmeler faydalanabilmekte, buna göre yıllık toplam cirosu 25 milyon TL üstündeki işletmeler kapsam dışında kalmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve üyelerimizden gelen görüşler doğrultusunda, sistemin daha yaygın kullanılması amacıyla,yıllık toplam cirosu 125 milyon TL`ye kadar olan KOBİ statündeki orta ölçekli işletmelerin de bu kapsama alınmasına istiyoruz” dedi.

‘TAHSİLAT PROBLEMİ BÜYÜK’

Devlet Destekli Ticarî Alacak Sigortası ile KOBİ`lerin, bilânçolarının aktif kalitesinin yükselerek, bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesininde artacağına dikkat çeken BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı“KOBİ`lerimiz iş yapmadaki performanslarının yüzde 70`ini tahsilat problemleriyle uğraşarak geçiyor. Ticarî Alacak Sigortası`ndan faydalandıkları takdirde hem vâdeli satış faturalarının ödenmeme riskini teminat altına almış olacaklar, hem de yeni müşteriler bularak satışlarını artırmaya odaklanarak işlerini geliştirme fırsatı bulabilecekler” dedi.