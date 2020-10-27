TalentMondo Türkiye’de hizmet vermeye başladı

Pandemi süreciyle birlikte online wellbeing derslerde %700 talep artışı oldu. Bu talep artışı karşısında, pandemi ile beraber dünyanın dört bir köşesinden stüdyoları ve profesyonel eğitmenleri platforma katarak, yoga, fitness, meditasyon, yemek ve kokteyl atölyeleri gibi birçok alanda canlı dersler vermeye başladı. TalentMondo'nun yurt dışındaki en aktif kullanıcıları evden çalışan beyaz yakalılar olarak göze çarpıyor. Özellikle corona virüs (COVID-19) bulaşma riskinin yüksek olduğu Londra, New York, Barselona, Berlin ve Amsterdam'dan talep gören platform, şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarına özel verimlilik odaklı çalışan programları da tasarlıyor.

YOGA DERSİ VAR, MEKSİKA YEMEĞİ ETKİNLİĞİ DE

Bünyesinde barındırdığı yüzlerce global ve profesyonel eğitmen ile TalentMondo, kullanıcılarına çeşitli sağlık ve yaşam alanlarında canlı dersler sunan bir pazar yeri. Kullanıcılar, satın aldıkları çeşitli kredi paketleri ile ilgileri ve deneyimleri doğrultusunda platform üzerinden bu derslere kayıt yaptırabiliyorlar. Dersler kullanıcıların isteği doğrultusunda birebir veya grup dersi olarak veriliyor. Kişisel antrenör ve beslenme uzmanı desteği seçenekleri de bulunan platform üzerinden, kullanıcılar dilerse eğitmenin program dahilinde düzenli hizmet de alabiliyorlar. Platformun en önemli özelliği, yapay zeka tabanlı teknolojisi ile kullanıcılarına kişiselleştirilmiş çözümleri canlı olarak sunabilmesi.

SİGORTA VE KURUMSAL ŞİRKET İŞBİRLİKLERİ EN BÜYÜK HEDEF

Kurucu ortak ve CEO Miraç Bal, “Sigortaların şimdiye kadar yaşadığı en büyük problemlerden biri olan kullanıcı ile etkileşim sorununu sağlık poliçelerinin içinde sunduğumuz wellbeing hizmeti ile çözüyoruz. Böylece poliçe sahibi sağlığını koruyacak servisleri alarak hem sigorta firması ile yıl boyu etkileşime giriyor hem de sağlıklı bir hayat sürerek poliçe kullanım oranı düşüyor. TalentMondo Wellbeing kartında bulunan veriler doğrultusunda da kişiselleştirilmiş poliçe teklifi alıyor. Axa Sigorta planladığımız bir proje insurtech dünyasına heyecanlı yenilikler getirecek.” dedi.

Ayrıca “Değişen çalışma hayatı ile birlikle firmaların yıllarca büyük emek ve kaynak harcayarak oluşturduğu kurum kültürleri büyük tehdit altında. Artık kurum kültürünün hibrit yapıda devam ettirilmesi bir gerçek. TalentMondo tam olarak bunu sağlıyor ve firmaların bu alandaki yatırımları için en yüksek getiri sunuyor.” diye ekledi.