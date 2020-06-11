Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen tapu harcı nedir? Tapu harcını kim öder? 2020 tapu harcı oranları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

TAPU HARCI NEDİR?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan harçtır.

TAPU HARCINI KİM ÖDER?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir.

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