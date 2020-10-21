Arazi ve arsa sahibi olanları ve yeni arazi ve arsa sahibi olacakları özellikle ilgilendiren tapu parsel sorgulaması hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan vatandaşlar son dönemlerde konuyla ilgili aramalar yapmakta. Tapu parsel sorgulaması için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından internet üzerinden verilen tapu parsel sorgulama hizmeti ise bu sorgulamayı arayanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Sadece internetle de sınırlı kalmayıp akıllı telefonlardan da hızlıca takip edilip yapılabilirken vatandaşlar hızlı ve kolay bir şekilde parsel konumu, alan ve pafta bilgilerine ulaşabiliyorlar. Peki, tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden tapu parsel sorgulama yapılabilir mi? Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) nedir? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız ayrıntılı haberi…

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS) NEDİR?

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani kısaca TAKBİS olarak adlandırılan sitem, tüm Türkiye genelinde taşınmaz mülkiyet bilgilerini elektronik ortamda sunan ve her türlü sorgulama ile taşınmazlarla ilgili işlemlerin yapılabildiği e-Devlet projesidir. TAKBİS tapu sorgulama ile ilgili işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda her türlü şahıs ve kamu taşınmazlarının kontrollerini de takibinin sağlanabildiği TAKBİS ile sorgulama nasıl yapılır?

TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TAKBİS sorgulamasını bu link üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) resmi internet sitesine giriş yapanların kullanım koşullarını kabul etmesi şartı ile sorgulama yapmasına izin veriyor. Buradan taşınmazın adres bilgileri ve ada, parsel numarası ile harita üzerinden takibini yapabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu link ile gerçekleştirebileceğiniz sorgulamayı gerçekleştirmeden önce e-Devlet Kapısı kaydınız olmalı. Sisteme giriş yapabilmeniz için kimlik doğrulaması yaptıktan sonra gerekli sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.