Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? TKGM tapu parsel sorgu ekranı…

Özellikle arsa ve arazi sahibi olan ya da olmayı düşünen vatandaşların merak ettiği tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından internet üzerinden sağlanan tapu parsel sorgulama hizmeti büyük kolaylık sağlarken detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar çeşitli araştırmalar yapıyor. Sadece internetle de sınırlı kalmayıp akıllı telefonlardan da hızlıca takip edilip yapılabilirken vatandaşlar hızlı ve kolay bir şekilde parsel konumu, alan ve pafta bilgilerine ulaşabiliyorlar. Peki, tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? E-devlet üzerinden tapu parsel sorgulama yapılabilir mi? Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) nedir? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız ayrıntılı haberi…

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS) NEDİR?

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi yani kısaca TAKBİS olarak adlandırılan sitem, tüm Türkiye genelinde taşınmaz mülkiyet bilgilerini elektronik ortamda sunan ve her türlü sorgulama ile taşınmazlarla ilgili işlemlerin yapılabildiği e-devlet projesidir.

TAKBİS tapu sorgulama ile ilgili işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda her türlü şahıs ve kamu taşınmazlarının kontrollerini de takibinin sağlanabildiği TAKBİS ile sorgulama nasıl yapılır?

TAPU PARSEL SORGULAMA SAYFASI

TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TAKBİS sorgulamasını https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ linki üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) resmi internet sitesine giriş yapanların kullanım koşullarını kabul etmesi şartı ile sorgulama yapmasına izin veriyor.

Buradan taşınmazın adres bilgileri ve ada, parsel numarası ile harita üzerinden takibini yapabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama linki ile gerçekleştirebileceğiniz sorgulamayı gerçekleştirmeden önce e-devlet Kapısı kaydınız olmalı. Sisteme giriş yapabilmeniz için kimlik doğrulaması yaptıktan sonra gerekli sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.