Tatil destek kredisi nedir? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tatil kredisi nasıl alınır, şartları neler?

Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüsü nedeniyle ekonomide de kısmi gerileme yaşandı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından da vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Kamu bankaları ise vatandaşlara tatil destek kredisi fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tatil kredisinde 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade imkanı sunuluyor. İşte tatil destek kredisi başvuruları hakkındaki tüm detaylar…

KAMU BANKALARINDAN TATİL DESTEK KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.



B. Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların internet sitesinde yayınlanacak.

ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

Anlaşmalı firmalar Bankamız web sitesinde yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK TATİL DESTEK KREDİSİ

Maaş ödemesini Bankamızdan alan çalışan ve emekli tüm müşterilerimiz Tatil Destek Kredisinden faydalanabilir.

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri seyahat acentesi ve VakıfBank tarafından ödenecek; müşterilerimiz taksit ödemesine 9 ay sonra başlayacaktır.

**Kampanya kapsamında anlaşmalı olduğumuz seyahat acenteleri ayrıca web sayfalarımızda duyurulacaktır.

Kredinin Özellikleri

10.000 TL'ye kadar,

6 ay ödemesiz, toplam 36 ay vade

İlk taksit seyahat firmasından, ikinci taksit ise VakıfBank'tan olup ödeyeceğiniz taksit sayısı 28'dir.

Aylık eşit taksitli,

Kredi Tahsis Ücreti kredi tutarının %0.5’i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. Sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri yaşı ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

VakıfBank kampanya süresini ve kampanya süresince; alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

VAKIFBANK TATİL KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK TATİL DESTEK KREDİSİ

Nedir?

Bankamızdan maaş alan emekli ve Bordro24 müşterilerimize anlaşmalı seyahat/turizm firmalarından yapılacak tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile Tatil Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.

Tatil Destek Kredi Paketi'nin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir. Anlaşmalı firmalar Bankamız web sitesinde yayımlanacaktır.

HALKBANK TATİL KREDİSİ BAŞVURU EKRANI