Özellikle son dönemlerde vatandaşların en sık aradığı konulardan biri de tazminatsız işten çıkarılma oldu. 4857 Sayılı İş Kanunu çalışma hayatında işçi ile işveren arasında yaşanan bazı durumlardan dolayı işverene iş sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkı vermiştir. Verilen bu hak halk arasında daha çok tazminatsız işten çıkartma olarak bilinmektedir. İş Kanunu’nun vermiş olduğu bu hak işvereni korurken aynı zamanda suiistimale çok açık bir konu olduğu için vatandaşlar tarafından internet arama motorlarındaki aramaları hızla yükselişe geçen önemli gündemlerden olmuştur. Peki, tazminatsız işten çıkarılma sebepleri nelerdir? Hangi durumlarda işveren işçiye ait olan iş sözleşmesini fesih ettirir? İşte konuyla ilgili detayların yer aldığı haberimiz…

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ NELERDİR?



-İşçinin işe girerken, sahip olduğu özellikler hakkında yalan/yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmiş olması,

-İşçinin işverene ya da ailesine hakaret etmesi, asılsız ihbar ve iftirada bulunması,

-İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması,

-İşçinin işverene, ailesine ya da başka bir işçiye sataşması veya kavga çıkarması,

-İş yerine sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisinde gelmesi ya da bunları iş yerinde kullanması,

-İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması,

-İşçinin hırsızlık yapması,

-İşverenin meslek sırlarını açıklaması ya da buna benzer doğrulukla ve bağlılıkla uyuşmayan işler yapması,

-İşçinin iş yerinde işlediği bir suçtan dolayı 7 günden çok hapis cezası alması ve cezasının ertelenmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak art arda 2 iş günü işe gelmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde 2 kez herhangi bir tatil gününden sonra işe gelmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde toplam 3 iş günü işe gelmemesi,

-İşçinin eksik yaptığı bir işi, kendisine hatırlatılmasına rağmen, yapmamakta ısrar etmesi,

-İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atması,

-İşçinin kendi kusuruyla, iş yerinin herhangi bir malına verdiği maddi zararın 30 günlük ücreti tutarını aşması işverenin iş sözleşmesini tek taraflı feshetmesine neden olmaktadır.