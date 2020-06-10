Tediye ödemeleri ne zaman, ne kadar yapılacak?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket, kurum ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl içerisinde 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İşte kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği tediye ödemeleri hakkında son gelişmeler…

TEDİYE TAKSİTİ NE ZAMAN YATACAK?

Yıl içerisine dört taksit olarak ödenen tediye ödemlerinde ikinci taksit, mayıs ayında hesaplara geçmişti. Tediye ödemelerinin üçüncü ve dördüncü taksitleri Ağustos ve Aralık ayından ödenmesi planlanıyor. Ancak, bakanlık kaynaklarını, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tediye ödemelerinde üçüncü taksitin yatırılabileceğini belirtiyor.

KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.