Tehlike kapımızda! Yaklaşan risklerin sayısı ve etkisi artıyor

Dünyanın karşı karşı karşıya olduğu tehdidin boyutunun anlaşılabilmesi için örgütlerden sigorta şirketlerine birçok kademede önemli araştırmalara imza atılıyor ve gelecek senaryoları üzerinde çalışılıyor. Dijital olarak yayınlanan Gazete Sigorta'da yer alan haberde iklim değişikliğine ve bu konuda yapılan araştırmalara dikkat çekti.

Haberde iklim değişikliğinin yol açacağı muhtemel hava olaylarına ve bunların yaratacağı kayıplara hazırlıklı olunması için önemli uyarılarda bulunan araştırmalardan bazıları şöyle…

GELECEK 5 YILDA SICAKLIK 2.7 SANTİGRAT DERECE ARTACAK

Dünya Meteoroloji Örgütü paylaştığı bir harita ile dünyayı bekleyen tehlike ile ilgili uyarıda bulunuyor. Haritadaki ısı dağılımı, küresel ısınmanın ve kapımızdaki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2015 yılında yıllık sıcaklık artışı için belirlenen 1,5 derecelik eşiğin önümüzdeki beş yıl içerisinde aşılma ihtimalinin arttığını açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, 1,5 derecelik yıllık sıcaklık artış eşiğinin 2024 yılına kadar aşılma olasılığının yüzde 20; beş yıllık dönem içerisinde en az bir kez aylık bazda geçilme olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtildi. İngiltere Meteoroloji Dairesi tarafından WMO için yapılan araştırma, dünyadaki ortalama yıllık sıcaklığın 1850 yılından 1 derece daha yüksek olduğunu ortaya koydu. WMO, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2.7 santigrat derece artışla tehlikeli seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmada deniz seviyelerindeki yükseliş nedeniyle önümüzdeki beş yıl içerisinde Avrupa’nın batısında daha çok fırtına görülmesi beklendiğine vurgu yapılıyor.

ÇEVRESEL RİSKLER HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇTİ

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere Marsh&McLennan ve Zürih Sigorta Grubu'nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2020'de, 750'den fazla küresel uzman ve karar alıcının 2020'ye ilişkin endişelerine yer verildi. Raporda, küresel ısınmanın dünya üzerindeki çarpıcı etkileri vurgulandı. “Aşırı hava olayları”, “iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık”, “doğal afetler”, “biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı” ve “insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler” gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 risk olarak öne çıktı.

SADECE 6 AYI ZARAR 73 MİLYAR DOLAR

Sigorta sektörünün önemli oyuncularından AON'un Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre dünya genelinde 2019 yılının ilk yarısında 163 afet meydana geldi. Afetlerin dünyaya faturası ile 73 milyar dolar oldu. Rapora göre 73 milyar dolarlık ekonomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor. Raporda, sigortalanmış kayıpların da yüzde 78’lik bölümünün şiddetli hava olayları ve sellerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. 2019’un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan doğal afetlerde toplamda 3 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, “En çok ölüme yol açan doğal afetler olan tropik siklonlar ve sel baskınları, sırasıyla 1500 ve 1425 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu” vurgusu yapılıyor.

KAYIP 140 MİLYAR DOLARA ULAŞTI, ACİL BİR ARAYA GELİNMELİ

Dünya’nın en büyük reasürans şirketlerinden biri olan Swiss Re’ye göre 2019’da doğal afetlere bağlı ekonomik kayıp 140 milyar dolar. Şirket, finans sektörünün iklim değişikliği sorununu çözmek için bir araya gelmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor.

KÜRESEL ÇAPTA ENDİŞE BÜYÜYOR

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi'nde de iklim değişikliği önemli bir yer tuttu. Araştırmada iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yılda şirketler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini altını çizildi. 100'ü aşkın ülkeden 2.718 uzmanın görüşlerine yer verilerek hazırlanan araştırmada küresel ısınmanın şirket ve ülkeleri küresel çapta endişelendirdiğine işaret ediliyor.

Araştırmaya göre iklim değişikliği riskleri için hazırlık ve plan yapmak hem rekabet gücü açısından avantaj sağlayacak, hem de işletme direncini artıracak.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA DÜNYAYI BEKLEYEN RİSKLER

– Mülke, altyapıya ve insan hayatına büyük zarar veren aşırı hava olayları.

– Hükümetler ve işletmeler tarafından iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme ve uyum sağlamada başarısızlık.

– Petrol sızıntıları ve radyoaktif kirlenme gibi çevresel suçlar dahil olmak üzere insan yapımı çevresel hasar ve afetler.

– Büyük biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistemin çökmesi. Bunun neden olacağı tükenmiş kaynaklar.

– Depremler, tsunamiler, volkanik patlamalar ve jeomanyetik fırtınalar gibi büyük doğal afetler.