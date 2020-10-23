Ticari işletmeler yeni salgınlara karşı da koruma altında

Tüm dünyayı etkisi altına alarak global bir sağlık krizi haline gelen corona virüsü salgını, yayılım hızının ve bulaşıcılığının azaltılabilmesi için toplulukların bir arada bulunabileceği birçok sektöre kısıtlama getirdi. Pandemi nedeniyle öngörülemeyen kayıplar yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilançoları ani biçimde sarsıldı. Corona virüsü salgınında zor günler yaşayan KOBİ'lerin yeni bir pandemide karşılaşabilecekleri kayıplara karşı güvende olmaları için Türkiye'de ilk kez sunulan “Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası” ürününü geliştiren Anadolu Sigorta, sigortalılara olası yeni bir pandemide 250 bin TL tazminat ödemesi ile finansal koruma sunuyor. Sigortalı işletmelere hasar incelemesi olmaksızın ödenecek tazminat için yalnızca iki koşul bulunuyor: ilk kez ortaya çıkacak bir salgın hastalık nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın etkilediği Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede “pandemi” veya “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu-UHSAD” ilan edilmesi ve bu salgın hastalık nedeniyle Türkiye'de 2 bin 500 can kaybı yaşanması.

“YENİ BİR PANDEMİDE KOBİ’LERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Olası yeni bir salgından özellikle etkilenmesi muhtemel turizm, AVM, ulaştırma, nakliyat ve üretim alanında faaliyet yürütenler başta olmak üzere ticari müşterilerine Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile finansal koruma sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, Anadolu Sigorta'dan ticari yangın, inşaat, montaj, iş yeri, KOBİ paket veya akaryakıt paket sigorta poliçelerinden birine sahip olan ticari müşterilerinin Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası teminat kapsamına alınabileceğini belirtti.