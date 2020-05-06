Trafik poliçesinde süre uzadı, vatandaş rahatladı

Yapılan düzenlemeye göre, Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri için ilave prim alınmaksızın, poliçe süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılacak. Ancak, tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketleri diğer motorlu araç işletenler için de sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını 31 Mayıs'a sürdürebilecek.

6 TAKSİT YAPILACAK

Düzenlemeye göre, sigorta ettirenin talebi halinde en az 6 taksit yapılacak. Mayısta tahsilat yapılmayacak; taksitlendirme hazirandan itibaren başlayacak. ‘Riskli Sigortalılar Havuzu' kapsamındaki poliçeler için de poliçe bitiş tarihi, 30 Nisan-31 Mayıs arasında olan poliçelerin geçerlilik süreleri, ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatıldı.

TRAFİK SİGORTASINDA EN SON HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

– Corona virüs salgını nedeniyle ‘sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri' için poliçe süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılacak.

– Sigorta şirketleri, diğer motorlu araç işletenler için de ilave prim alınmaksızın, sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını, 31 Mayıs'a kadar devam ettirebilecek.

– Sigorta şirketleri, diğer motorlu araç işletenler için de ilave prim alınmaksızın, sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını, 31 Mayıs'a kadar devam ettirebilecek.

– Sigorta şirketleri, diğer motorlu araç işletenler için de ilave prim alınmaksızın, sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını, 31 Mayıs'a kadar devam ettirebilecek.