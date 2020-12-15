Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması devam edecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.

HER AY YÜZDE 1 ARTTIRILACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı. Söz konusu genelge, 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe girmişti. Genelge her sene başında uzatılıyor. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı Ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.