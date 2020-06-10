Trafik yoğunluğu corona virüs öncesini aratacak

Tüm dünyada düşen benzin fiyatları ve salgın nedeniyle insanların toplu taşıma araçları yerine kendi araçlarını kullanmaya başlaması trafik çilesini daha da artıracak şeklinde yorumlanıyor.

HASAR FREKANS ORANLARI ETKİLENECEK

Sadece İstanbul özeline baktığınızda bile sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde eskiye oranla trafikteki yoğunluk gözle görülür bir şekilde arttı. Bu durum tabi ki sadece İstanbul'da geçerli değil. Dünyanın önde gelen başkentlerinin verileri de korona öncesi ve sonrası olmak üzere incelendiğinde trafik yoğunluğundaki artışlar dikkat çekici. Bu durum sigorta şirketleri açısından da yeni bir sorunun habercisi gibi gözüküyor. Trafik yoğunluk haritalarındaki yükselen bu ivme sigorta şirketlerini şimdiden ‘hasar frekans oranları' konusunda düşünmeye zorluyor.

TABLOLARDAKİ SONUÇ DİKKAT ÇEKİCİ

Aşağıdaki tablolardaki veriler incelendiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Tablolarda salgının yaşandığı dünyadaki önemli şehirlerin son bir haftalık trafik yoğunlukları geçtiğimiz yılın ortalaması ile karşılaştırılmış. Düz kırmızı çizgi son haftayı işaret ederken, mavi noktalı çizgiler ise geçen yılın ortalamasını gösteriyor. Böyle bakıldığında sonuçlar şöyle okunabilir. Örneğin salgının ilk çıktığı Wuhan şehrinde trafik yoğunluğu iş günlerinde geçen yılın ortalamasının bile üzerinde. Bununla birlikte tablodaki verilere göre hafta sonları insanlar evlerine kapanıyor ve trafik azalıyor. Bunun iki sebebi olabilir. Birisi ekonomi normalleşiyor veya insanlar toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanıyor.

Tablolarda yer alan diğer bir veri ise Türkiye'ye çok benzer sonuçları olan Almanya'nın Münih şehri ile ilgili. Normalleşme sürecine çok yeni girilen Münih'te trafik yoğunluğu neredeyse son bir haftadaki her gün geçen senenin ortalamasını çoktan yakalamış gözüküyor. Uzmanlar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de salgın sonrasındaki yeni normalleşme döneminde benzer bir durumun yaşanmasını bekliyor.

TOKYO’DA DURUM TAM TERSİ

Öte yandan kurallara tam uyulan yerlerde veriler daha farklı geliyor. Örneğin Tokyo da insanlar daha kuralcı ve itaatkâr. Bu durum verilere de yansıyor. Tokyo'da son bir haftadaki trafik yoğunluğu sürekli olarak geçtiğimiz yılın % 20- 25 altında seyrediyor.

Tablodaki veriler incelendiğinde İstanbul'da son haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğunluk daha az. Ama bundan öncesinde ise epey yüksek bir yoğunluk söz konusu. Uzmanlar normalleşme sonrasında ise ne olacağı konusunda şimdiden net bir şey söylemese de trafik yoğunluk oranlarının geçtiğimiz yılın ortalamasının bile üzerine çıkmasını bekliyor. Hatta bu iş Eylül ayına kadar bitmezse trafikte tam bir keşmekeş olabileceğine dikkat çekiyorlar. Yani bu süreçte insanlar toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanırlarsa müthiş bir kilitlenme yaşanabilir. Ama tabi bunların hepsinin bir tahmin olduğunu da hatırlatmakta fayda var.