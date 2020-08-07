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TSB’nin yeni genel sekreteri Özgür Obalı oldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliğine Özgür Obalı atandı. 1 Mayıs 2015 tarihinden bu yana genel sekreterlik görevini yürüten Mehmet Akif Eroğlu; görevini 4 Ağustos 2020 itibarıyla Özgür Obalı’ya devretti.

19:04 -
Haberler Sigorta
TSB’nin yeni genel sekreteri Özgür Obalı oldu

Özgür Obalı, Mehmet Akif Eroğlu’den Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliği görevini devraldı.

ÖZGÜR OBALI KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Özgür Obalı, University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. İş Bankası ve Türkiye Finans gibi kurumlarda; Müfettişlikten Teftiş Kurulu Başkanlığına çeşitli görevlerde bulundu. 2012 – 2016 yılları arasında Vakıf Emeklilik'te İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Satış Sonrası Hizmetler; Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Obalı; Şubat 2016 – Temmuz 2020 arasında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Özgür Obalı evli ve iki çocuk babası.

Boğaziçi Üniversitesi Çocuk Ekonomi emeklilik operasyon sigorta Türkiye
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