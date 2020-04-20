Tur Assist Çağrı Merkezi’nden evden çalışma sisteminde kesintisiz hizmet

Tur Assist, Koronavirüs salgını sebebiyle 350’si çağrı merkezi olmak üzere 420’den fazla çalışanını evden çalışma sistemine geçirerek asistans sektöründe bir ilke imza attı. Gelen tüm çağrıları Tur Assist çağrı merkezi çalışanları telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden çağrı kaçırma oranını yüzde 1’in altında tutarak hizmet vermeye devam ediyor. Tur Assist, çağrıların tümünü sorunsuz şekilde kayıt altına alarak güvenlik önlemlerini de üst düzeye çıkarıyor. Hayatı kolaylaştıran hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan inovatif asistans şirketi Tur Assist’in mobil IT ekibi, sorun yaşayan acentalara 7/24 destek veriyor.

“TÜM ÇAĞRILARIMIZI KAYIT ALTINA ALIYORUZ”

Tur Assist IT Müdürü Furkan Çelik, “Tur Assist ailesi olarak Koronavirüs salgını sebebiyle bizde evden çalışma sistemine geçtik. Sorunsuz ve 7/24 hizmet verebilmek adına IT ekiplerimizi kurduk. Evden çalışma sisteminde hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çağrı merkezi personelimiz hiçbir aksaklık yaşamadan evlerinden telefonlarına yükledikleri uygulama ile çalışıyor. Bizim en önemli konuların başında hizmet süreçlerimizde herhangi bir aksama olmadan geçiş işlemini sağlamaktı. Müşterilerimize hiçbir hizmet aksaması yaşatmadığımız için mutluyuz. Diğer bir önemli konulardan biri güvenlik konusu oldu. Güvenlik konusunda üst düzey hassasiyet göstererek geçiş sağladık. Tüm çağrılarımızı kayıt altına alıyoruz.” dedi.