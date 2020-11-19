Tur Assist, CIO Forum etkinliğine katılacak

“Dijital Dönüşümün Kalbi Veri Merkezi: Bulut Çağında Çevikliği ve İş Sürekliliğini Sağlamak” teması altında Türkiye'nin hızla gelişen dijital dönüşümü ve dijital dönüşümün odak noktası veri merkezleri hakkında görüşler paylaşılacak. Katılımcılar etkinlikte; bulut çağında kurumsal düzeyde çevikliği yakalama, pandemi sonrası işletmelerin dijital dönüşüm öncelikleri, bulut çağında operasyonel mükemmelliği yakalama konuları üzerine konuşacak.
KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK
IDC Türkiye ve Vodafone Business'ın ortak gerçekleştireceği “CIO Forum” etkinliğine katılım ücretsiz olacak. Katılımcılar; shorturl.at/iNY18 link üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek, etkinlik hakkında detaylı bilgiye shorturl.at/uIJY5 üzerinden ulaşabilecek.