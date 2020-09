Türkiye’nin en iyi iş yeri ödülü Aksigorta’nın oldu

Dünya'da 20 yıldır yürütülen Kinsentric Best Employer Programı, 78 farklı pazarda uygulanıyor. 2019 Best Employers Programında, Türkiye'nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimini ve çalışma ortamını yaratan şirketler “Kincentric Best Employer” En İyi İşyeri olarak ödüllendirildi.

İKİNCİ KEZ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Aksigorta'nın, kazandığı bu ödül, çalışan bağlılığının yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” kriterlerine göre belirlendi. Böyle bir ödüle üst üste 2. kez layık görülmenin çok gurur verici olduğunu ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale; “Aksigorta olarak 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da en kıymetli kaynağımız olan çalışanlarımızın görüşleriyle ‘Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçilmekten oldukça mutluyuz. Bazı başarılar zor elde edilir; bunu korumak ve istikrarla başarılı kalmak daha da zordur. Çalışanlarımızın görüşleri ile yarattığımız çalışma ortamı, bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek odağı kriterlerini bu yıl da yerine getirerek yeniden Kincentric Türkiye'nin En İyi İş Yeri ödülünü almak gurur verici” dedi.