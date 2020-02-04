Türkiye’nin ”En İyi Seyahat Sigortası’nı Sunan Şirketi” belli oldu!

Seyahat sağlık sigortasında sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Birçok sigorta şirketinin bu alanda başarılı hizmeti müşteri memnuniyetinin yanı sıra sigorta şirketlerinin olumlu yönde gelişmesini de sağlayabiliyor. Seyahat sağlı sigortasında önde gelen sigorta şirketleri arasında yer alan Gulf Sigorta , Dubai'de gerçekleşen International Finance Awards (IFA) ödül töreninde “Türkiye'nin En İyi Seyahat Sigortası'nı Sunan Şirket”i seçildi. Gulf Sigorta Türkiye Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, “Bizim hayalimiz müşterilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her platformda onlara hizmet verebilmek ve sadece bir tıkla ulaşılabilir olmak” dedi.

FARKLI PAKET PROGRAMLARI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HEDEFLENİYOR

Bu konuda güçlü iş ortaklıklarına sahip olduklarını ve ürünün gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğine dikkat çeken Sağıroğlu, “Şeffaf iş süreçlerimizle müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Kamil Koç gibi pek çok iş ortağı ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Seyahat sigortasının önemi hakkında ise Sağıroğlu, şunları söyledi: “Seyahat esnasında kontrolünüz dışındaki risklerle baş etme zorunluluğu daha da artıyor. Gulf Seyahat Sigortası ürünü, farklı paket planları ile iptaller, kesintiler, aktarma hataları, gecikmeler, bagaj kayıpları ve hasarları, tıbbi müdahaleler gibi rizikolara karşı kapsamlı ve ek avantajlar da sağlayan teminatlar sunuyor. Gulf Sigorta'nın Seyahat Sigortası Planları, seyahatten önce seyahatin iptali, gecikme, kalkışa veya aktarmaya yetişememe gibi gerçekleşme olasılığı büyük olan aksiliklere karşı avantajları ve ailelere özel paket programları ile sigortalılara farklı seçenekler sunuyor. Ayrıca seyahat ürünlerimiz sadece eğlence amaçlı seyahatler için değil aynı zamanda iş seyahatleri için de sunuluyor. Gulf Sigorta Seyahat Planları, geniş bir yelpaze ile farklı tercihlere göre müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebiliyor.”