Ücretsiz izin, işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu ve işten çıkışının da yapılmadığı bir dönemi temsil ediyor. Son aylarda özellikle salgının etkisinin arttığı dönemlerde iş yerleri yaşadıkları ekonomik zorluk nedeniyle çalışanlarına ücretsiz izin verme durumunda kaldı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, günlük 39 lira maddi yardım imkanı sunan destek programı çok sayıda başvuru gerçekleştirildi. Peki ücretsiz izin döneminde SGK primleri yatırılır mı? Ücretsiz izne çıkarılanları neler bekliyor?

ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMİNDE SGK PRİMLERİ YATIRILMIYOR

SGK Uzmanı Oğuz Aslım, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların SGK primleri açısından olumsuz etkileneceğini söylüyor. Aslım; “Corona virüsü sebebiyle birçok vatandaş iş yerlerinden ücretsiz olarak izne çıkarılmış durumda. Hükümet yetkilileri, corona virüsü karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında işten çıkarmayı yasaklamıştı.

Ücretsiz izin bilindiği üzere şirket ya da kuruluşların olağanüstü durumlarla karşılaştığı için işçisini sigortalı olarak gösterememesini temsil eder. Bu durum ile karşı karşıya kalan işçiler nakdi destek alabiliyor ancak ücretsiz izinde olduğu dönemde primleri yatırılmıyor. Durum böyle olunca primler yatırılıp işçi açısından gün kazanılmaz. Ayrıca maalesef bu durum borçlanmaya müsait bir sistem değildir.” diyor.

ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARI NELER BEKLİYOR?

Aslım’a göre hükümet açısında çalışanlar işsiz gösterilmedikleri için mağdur değiller. “İş yerlerinin faaliyetinin durdurulması sonrasında da pek çok işveren çalışanlarını iş sözleşmesini feshetmeden maliyetlerini azaltmak amacıyla ücretsiz izine çıkarma yoluna gittiği görüldü. Ekonomik olarak sıkıntılı sürecin devam ettiği bu dönemde işçilerin işten çıkarılmasının kanunen yasak olması sayesinde çalışanlar işsiz olarak gösterilmiyor. İşverenler de haklı olarak tüm dünyayı kasıp kavuran sıkıntılı dönemde ekonomik anlamda zorluk yaşadıkları için çalışanlarına ekstra bir ücret ödeme durumuna sahip değiller.

Ayrıca çalışanlara ve iş verenlere kısa çalışma, ücretsiz izin maaş desteği gibi imkanların sunulması nedeniyle kanun koyucular tarafından çalışan kesimin mağdur olduğu düşünülmüyor.

İhtiyaçların devam ettiği, gelirlerinde 4’te 3 oranında azaldığı bir yaşam kaygısı içerisindeyiz. Hal böyle olunca ücretsiz izne ayrılan çalışanlar maalesef giderlerinde kısıtlamaya gitme durumunda kalıyorlar. İşçi olarak, işverenlerinin işlerinin açıldığı andan itibaren de çalışmaya başlayacaklar. Ancak yakın dönemde hem işveren hem de işçiler açısında durum iç açıcı gözükmüyor. ” dedi.