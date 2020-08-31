Üretimin yüzde 70’ini acenteler gerçekleştiriyor

Anadolu Sigorta'nın prim üretiminin yüzde 70'den fazlasının acenteler tarafından gerçekleştirildiği bilgisini veren Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Acente ağımız sektör geneline paralel olarak genişlemeye devam ediyor. Mevcut acentelerimiz ve bölge müdürlüklerimizin operasyonel verimliliğini yüksek seviyede tutarken, yeni acentelik sayılarımızı da sürekli artırma hedefiyle çalışıyoruz. Acenteler sektörde en yüksek üretim payına sahip kanal olarak ön planda ve böyle olmaya da devam edecek” dedi.

DİJİTAL YATIRIMLAR OLUMLU ETKİLİYOR

Dijital yatırımlar yoluyla büyümenin, toplam üretimdeki acente payını da olumlu etkilediğini belirten Şencan şöyle devam etti: “Dijitalleşme süreçlerimiz ile acentelerimize daha çok fayda sağlamak için uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Dijital acente platformu, bireysel şube, Sigortam Cepte, Poliçem Hazır gibi platformlarımız üzerinden acente seçimi ile poliçe düzenlenmesini sağladık. Diğer taraftan, sigortalıların pandemi döneminde dijital kanallar üzerinden fiyat araştırması yapma alışkanlığının arttığını ancak poliçe satın alma noktasında geleneksel davranışlarının devam ettiğini gözlemledik. Basit bir trafik ürünü de olsa, bireysel sağlık poliçesi de olsa, sigortalılar, karşılarında güvenebileceği bir kişi ile iletişime geçmek istiyor. Dolayısıyla dijitalleşme ile bağlantılı olarak acente kanalında olumsuz bir etkilenme beklemiyoruz.”