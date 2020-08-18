Vergi borcu bulunan vatandaşların son zamanlarda en sık aradığı konulardan biri vergi borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır? Binlerce insan internet üzerinden vergi borcu için hem sorgulama hem de ödeme yapmanın yollarını arıyor. Hem e-Devlet Kapısı üzerinden hem de Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden kolaylıkla yapılabilen borç sorgulama işlemi nasıl gerçekleşiyor? Vergi borcu sorgulama ile ilgili tüm detayları anlattığımız haberimize göz atarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vergi borcu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız haberde iki farklı kurumundan vergi borcu nasıl sorgulaması nasıl yapılır bunu anlatacağız. Bu kurumlardan e-Devlet diğeri ise Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi. Öncelikle e- Devlet üzerinden nasıl gerçekleştireceğinizi adım adım anlatalım.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– Öncelikle bu linke tıklayın.

– Çıkan sayfada, eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız bir uyarı göreceksiniz.

– Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-Devlet şifreniz yok ise PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– İstenilen bilgileri verip kimliğinizi doğruladıktan sonra otomatik olarak vergi borcu sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Yönlendirildiğiniz sayfada başka bir işlem yapmadan vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– Öncelikle bu linke tıklayarak biraz aşağıda yer alan “T.C. Kimlik Numarası ile giriş” butonuna basın.

– Giriş için sizden istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurunuz.

– Bu bilgiler TC kimlik numarası, doğum tarihiniz, annenizin evlenmeden önceki soyadının bazı harfleri ve bir yakınınıza (anne, baba, eş, çocuk) ait TC kimlik numarası.

– Bu bilgileri girip giriş yaptığınızda yönlendirildiğiniz sayfada vergi borcu sorgulama ve ödeme de dahil birçok işlemi bulabilirsiniz.

İLGİLİ HABER Vergi borcu yoktur yazısı nereden ve nasıl alınır?