Vergi indirimi alıp emekli olabilirsiniz!

Emekli olmak için gereken şartlar herkesin içerisinde bulunduğu durumlara göre büyük farklılıklar içeriyor. Korkusuz Gazetesi’ndeki sosyal güvenlikle ilgili soru ve cevapların yer aldığı köşeden engellli emekliliğiyle ilgili soru ve cevap…

VERGİ İNDİRİMİ HAKKINA DİKKAT

Soru: 1961 doğumluyum. Yüzde 59 engelliyim. 1987 sigorta girişimle 4 bin 216 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Vergi indirim hakkı almış ve sizin gibi 6 Ağustos 2003 itibarıyla 12 yıl (veya daha fazla) süredir sigortalı olan engelliler, emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarına tabi bulunuyor. Süre ve prim şartını sağladığınızdan vergi indiriminiz varsa hemen, yoksa Maliye'den vergi indirim hakkı alacağınız tarih itibarıyla emekli olabilirsiniz.