Virüs nedeniyle çalışamayanların merak ettiği detay: Nakdi ücret desteği

Virüs salgını birçok iş yerinin kapanmasına neden oldu. Kapanan iş yerlerinde çalışan ve kısa çalışma ücretinin şartlarını yerine getiremeyen vatandaşlar hangi desteklerden faydalanacağını merak ediyor…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR MİYİM?

Corona virüsü nedeniyle işyerimiz kapandı. Patron kısa çalışma ödeneği için başvurdu. Ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorum. Acaba işsizlik sigortasından veya başka bir kanaldan maaş alabilir miyim?

CEVAP: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, işsizlik ödeneğinden hiç yararlanamaz. Çünkü işsizlik ödeneği son üç yılda en az 600 gün prim ve son 120 gün iş akdi ararken, kısa çalışma ödeneği 450 gün prim ve son 60 gün iş akdi arıyor. Ayrıca işsizlik ödeneği almak için işverenin işinize haksız yere son vermiş olması gerekir. Oysa kısa çalışmada, iş sözleşmesi feshedilmiyor, askıda oluyor. Yani işten çıkartılmıyorsunuz. Bu nedenle işsizlik ödeneği alamazsınız. Ancak 17 Nisan 2020'de yürürlüğe konan 7244 sayılı kanunla, kısa çalışma ödeneğinden, işsizlik ödeneğinden yararlanmayanlar ve ücretsiz izne gönderilenler için getirilen ‘nakdi ücret desteği'nden siz de yararlanabilirsiniz. Nakdi ücret desteği olarak; 17 Nisan 2020'den itibaren üç aylık sürede işsiz geçen süre için günlük 39.24 lira (aylık bin 177 lira) alacaksınız.