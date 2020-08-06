Çalışanların haftalık çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiştir. Ancak özel kurumlarda çalışanların çalışma saatleri, çalıştıkları özel kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Tüm bunlara rağmen son dönemlerde çalışanların akıllarında çalışma saatleriyle ilgili çeşitli sorular bulunmaktadır. Bu sorulardan biri de yarım gün çalışma kaç saattir? Çalışanlar hangi sebeplerle yarım gün çalışır? İşte tüm bu soruların cevabı merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin detayları…

KİMLER YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINA SAHİPTİR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre kadın işçinin doğum sonrasında kullanım olduğu ücretli doğum izin süresinin sonundan başlamak üzere doğum yapan kadın işçiye ve 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen kadın ya da erkek işçiye yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. Aynı zamanda bu yarım zamanlı çalışmaya bağlı olarak yarım zamanlı çalışma ödeneği ve çalışılmayan süreler için kişilerin sigortalılıkları bizzat devlet tarafından sağlanmak suretiyle sosyal güvenlik hakkı tanınmıştır.

YARIM GÜN ÇALIŞMA KAÇ SAATTİR?

Daha önce belirttiğimiz gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nda canlı doğum yapmış kadın işçiler onlara tanınmış doğum izinlerini kullandıktan sonra;

-Birinci doğumda 60 gün,

-İkinci doğumda 120 gün,

-Sonraki doğumlarda ise 180 gün boyunca “yarım çalışma” hakkını kullanabilir.

Kadın işçi, yasalarca tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresi olarak belirlenen 45 saatin yarısı kadar yani 22,5 saat çalışır. Çalıştıkları bu sürenin ücretini işverenden alır. Aynı zamanda işveren bu sürenin primlerini de öder. Geriye kalan sürede ise işçi ücretsiz izinli sayılmaktadır. Çalışmadığı bu sürenin çalışma ödeneği de İŞ-KUR tarafından ödenmektedir.

Kadın işçinin yapacağı bu yarım günlük çalışmanın günün hangi bölümünde yapılacağı ise işveren tarafından belirlenir. “Yarım çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.”

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