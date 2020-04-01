Yeni kimlik başvurusu ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Kimlik değiştirme son tarih nedir? İşte cevapları…

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Yeni kimlik başvurusunu internetten yapmak için izleyeceğiniz yol aşağıdaki gibidir:

– Yeni kimlik veya e-kimlik Randevu başvurusu yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesine tıklayın.

– Açılan sayfada T.C. Kimlik Kartı RANDEVU AL yazan kısma tıklayın.

– Bilgi uyarısını okuyup hemen altında bulunan “KABUL EDİYORUM” butonuna tıklayın.

– Açılan sayfada istenen bilgileri; adınız, soyadınız, T.C. kimlik no, telefon, e-mail, güvenlik kodu kısımlarını eksiksiz olarak doldurun. (*) ile gösterilen alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

– Bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizde açılan sayfanın sol üst kısmında adınız ve soyadınız yazacaktır. Bu kısımdan randevu için İl ve İlçe seçimi yapmanız istenir. Randevu için hangi il ve ilçeye gitmek istiyorsanız seçiminizi yapın ve “İLERİ” yazan butona tıklayın.

– Açılan sayfada eğer varsa anne, baba, eş ve çocuklarınızın isimleri baş harfleri kısaltılmış şekilde gözükmektedir. Kimin için kimlik randevu talebi yapılacaksa kişilerin seçimi yapılmalıdır. Birden fazla seçim yapılabilmektedir. Seçimi yapabilmek için kişi isimlerinin yanında bulunan EKLE yazısını tıkladığınızda hemen sağ kısımda görülen seçilen kişiler tarafında isimleri görünecektir.

– Kişi seçimleri yapılıp tamamlandıktan sonra “İLERİ” butonuna tıklayın.

– Açılan sayfada kişi seçin kısmından kişi seçimi yapıldıktan sonra tarih seçin kısmından randevu tarih ve saatini seçmelisiniz.

– Kişi ve randevu tarihi seçimi yapıldıktan sonra eklenen kişiler kısmından kişiyi ve randevu tarihini görebilirsiniz. Buradaki seçimleri bitirdikten sonra “İLERİ” butonuna tıklayınız.

– Açılan sayfada işlemi onayla kısmında randevu için verdiğiniz telefon numarası ve e-mail adresine onay kodu gönderilmektedir. Telefon ve e-mail adresine gönderilen onay kodları aynıdır.

– Onay kodumuzu girip “İLERİ” butonuna tıklayın. Eğer onay kodu tarafınıza ulaşmadıysa tekrar gönder yazan yere tıklayabilirsiniz.

– Randevu onay işlemi bittikten sonra sistem size bir referans no verecektir. Bu referans numarasını bu sayfadan indirebilir, çıktısını alabilir ya da bir yere not edebilirsiniz. Randevuya gittiğinizde bu referans numarası sizden istenecektir.

– Bu adımlardan sonra Yeni T.C. kimlik kartı randevunuzu almış bulunuyorsunuz.

YENİ KİMLİK DEĞİŞTİRME SON TARİH NEDİR?

2017 yılının başından itibaren bütün Türkiye’de dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2020 yılına kadar dağıtım devam edecektir. Ancak bu dağıtım işleminin tamamlanmasının 2023 tarihini bulacağı da ifade edilmektedir.

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