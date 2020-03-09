Yetim aylığında sigorta detayı! Sizi de etkiliyor olabilir…

Ailelerde vefat durumlarında emekli maaşları aile üyelerine kalabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bazı durumlarda alınabilen dul ve yetim aylığı hakkındaki sorular ve cevapları sıkça aranır oldu. İşte Korkusuz Gazetesi'nden, SSK'lı babadan emekli kızına aylık bağlanmasıyla ilgili soru cevap köşesine gelenler ve detaylar…

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?

Diğer adı ile ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının geride bıraktığı eşine ve çocuklarına bağlanan aylıktır. Bu aylık ister kadın ister erkek olsun, hak sahibi eşlere verilir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı, çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı ismi verilir. Eşlerde olduğu gibi çocuklarda da erkek ya da kız ayrımı yapılmaz. Eşin ölüm tarihinde sigortalı ile Medeni Kanun’a uygun evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Erkek çocukların öğrenci değil ise 18, lisans öncesi eğitimde 20, lisans eğitiminde ise 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Kız çocukların ise evli olmaması şartı ile sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması bu kuruluşlardan gelir almaması gerekmektedir.

KIZ ÇOCUĞUN YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Yetim aylığı almakta olan kız çocuğun maaşı ise aşağıdaki hallerde kesilir:

– Çalışmaya başladıklarında

– Herhangi bir aylık almaya başladıklarında (Malul aylığı, yaşlılık aylığı vb.)

– Evlendiklerinde

– Eğer tekrar işsiz kalınırsa ya da evlilik sonra ererse, talep halinde yine maaş bağlanmaktadır.

– Kız çocuğu evlenme ödeneği yani çeyiz parası almışsa ve sonra boşanmışsa, bu kız çocuğuna yetim aylığı hemen bağlanmamaktadır. SGK’dan çeyiz parası aldıktan sonra 2 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu iki yılın sonunda yetim aylığı tekrar bağlanabilir.

– Evlenen ve maaşı kesilen kız çocuğunun eşi ölürse ve bu nedenle aylık almaya hak kazanırsa, yetim aylığı ya da dul aylığından birisini tercih etmek zorundadır.

– Eşinden boşandığı halde birlikte yaşadığı tespit edilenlere ödenen maaşlar geri alınmaktadır

EMEKLİ YETİME AYLIK BAĞLANIR MI?

SORU: 3 yıl önce Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Eşimden ayrıldım. Babam SSK emeklisi idi. 1994 yılında vefat etti. Annem halen babamdan dul maaşı alıyor. Bana babamdan maaş bağlanır mı? Z. E.

CEVAP: SSK emeklisi babadan kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Eşinizden ayrılmış olsanız da kendi sigortalılığınız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığınızdan SSK emeklisi babanızdan aylık bağlanmaz.