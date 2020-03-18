Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilme süresi uzatıldı! Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllık gelir vergisi beyanname verme-ödeme süresinin 30 Nisan’a uzatıldığını açıkladı. Açıklama, bakanlığın Twitter hesabından yapıldı.

SON GÜN ARTIK 30 NİSAN

Yapılan paylaşımda; “31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada, corona virüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin bir dizi adım atılacağını duyurmuştu.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

2020 yılında kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezi’nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2020 yılında kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

Götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem budur. Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılır.

Örnek:

2019 yılında elde edilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2019 yılı için istisna tutar 5.400,00 TL’dir. Şimdi;

15.000 – 5.400 = 9.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 9.600 TL gelir 2019 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani %15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 9.600 x % 15= 1.440 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre biraz daha zordur. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden düşülür. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira gelirinden düşülebilmekte. Bu giderler şunlardır;

– Elektrik, su v.b. harcamaları,

– Konutun sigorta giderleri,

– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,

– Bakım ve onarma masrafları,

– Amortisman bedelleri.

Örnek

Elde ettiğiniz konut kira geliri 2019 yılında toplam 19.000 TL olsun. Bu daireye 600 TL ye deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 450 TL de elektrik harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Yani;

Toplam kira geliri: 18.000 TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 5400 + 600 + 500 + 450 = 6.950,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 11.050 TL.

Birinci vergi dilimi yani %15'e göre ödenecek kira vergisi: 11.050 x %15 = 1.657 TL’dir.