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“Yollar ‘uyurgezer’ şoförlerle dolu”

YÜK ve yolcu taşıyan kamyonlarla otobüs şoförlerinin uzun süre araç kullanmalarını önleyip belirli saatlerde dinlenmesini sağlamak amacıyla uygulanması kararlaştırılan sayısal takograf zorunluluğunun ertelenmesine kritik uyarı geldi.

Erdoğan SÜZER
08:27 -
Haberler Sigorta
“Yollar ‘uyurgezer’ şoförlerle dolu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı daha önce yayımladığı yönetmelikle 1 Ocak 2020'den itibaren yük ve yolcu taşıyan ağır vasıta şoförleri için dijital takograf zorunluluğu getirmişti. Kazaların önlenmesinde kritik rol oynayacak takograflar sayesinde şoförler 24 saat içerisinde 9 saatten fazla araç kullanamayacak ve hız limitlerini aşamayacaklardı. Ancak nakliye ve otobüs firmalarının baskısı üzerine bakanlık, genelgeyi 6 ay erteledi.

Kararı değerlendiren Karayolu ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş, “Yollar uyurgezer şoförlerle dolu. Erteleme kararıyla can ve mal güvenliğimiz tehlikeye atıldı” dedi. Normalde 4.5 saat araç kullanan şoförlerin 45 dakika mola vermesi gerektiğini belirten Memiş, “Şoförlerin çoğunda uyku apnesi var. Yollar uyurgezer şoförlerle dolu. Uyku apnesinde sürücünün gözü açık ama şuuru açık değil” dedi.

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Son güncelleme: 08:42 22.01.2020
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