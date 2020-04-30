Yurt dışından gelenler Türkiye’de emekli olabilir mi?

Yurt dışından gelen ve ülkemizde çalışan kişilerin Türkiye’de emekli olup olamayacağı merak ediliyor. Örnek soru ve cevapla farklı ülke vatandaşların ülkemizde emeklilik konusuna dair ayrıntılar şu şekilde…

DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARI TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Özbekistan vatandaşıyım, 15 Nisan 2013'ten bu yana SSK'lı olarak çalışıyorum. Türkiye'de emekli olabilir miyim? Olabilirsem ne zaman? H.N.

CEVAP: Aranan şartları sağlarsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Emekli olmak için; 7200 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Boşluğunuz yoksa ara vermeden prim öderseniz, priminizi 7200 güne tamamlayacağınız 15 Nisan 2033'te, 58 yaşınızı da doldurursanız bu tarihte emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.