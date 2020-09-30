Yurtdışında okuyan öğrencilere corona virüs teminatı

Sompo, diğer sigorta şirketlerinden farklı olarak yurtdışında herhangi bir risk gerçekleştiğinde, limitler dahilinde poliçe sahibi yerine gerekli ödemeleri yapıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay; “Pandemi döneminde Türkiye, sağlık sistemi ve hastane yeterliliği bakımından oldukça iyi bir sınav verirken, Avrupa ülkelerinde tam tersi durumlar yaşanıyor. Bu süreç, Avrupa ülkelerindeki sağlık sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu bizlere gösterdi. Dolayısıyla aileler çocuklarının eğitim için yurt dışına gitmesinden dolayı endişeliler. Diğer taraftan ülkemizde ücretsiz olan Covid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Bu gerçeklerden hareketle biz de, ailelerin bu endişelerini en aza indirgemek ve öğrencilerimizin karşılaşacağı olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası'na Covid-19 teminatını dahil ettik” diye konuştu.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ TALEP EDİYOR

Covid-19 tedavisiyle genişlettikleri Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ürününün özellikle son iki ayda yoğun ilgi gördüğünü belirten Aybay, şunları söyledi: “Bu yoğun ilginin en önemli nedenlerinden birisi, sunduğumuz poliçenin müşterimizi yurt dışında maddi anlamda da koruması. Genel uygulamada sigorta şirketleri risk gerçekleştiğinde ödemeyi sigortalının yapmasını ve sonrasında tedaviye ait faturaları şirkette gönderilmesini ister. Yurtdışında herhangi bir risk gerçekleştiğinde limitler dahilinde ödemeyi sigortalımız değil, kurumla irtibata geçerek direkt biz karşılıyoruz. Sigortalımız tedavisini olup bu tedaviye ait ödeme yapmadan kurumdan ayrılıyor. Bu nedenlerle uzun yıllardır Erasmus öğrencileri tarafından ilgi gören ürünümüze Covid-19 tedavisinin de dahil edilmesiyle her ailenin almak isteyeceği bir ürün haline geldi.”