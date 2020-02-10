Yüz binlerce kişi mağdur oldu! Almanya’da SGK mağdurları dernekleşti

Türkiye’deki emeklilikleri iptal edilen mağdur gurbetçiler dernek kurdu. Almanya’nın Wiesbaden kentinde yapılan toplantıya belgeleriyle gelen emeklilik mağdurları, SGK’nın ve yandaş medyanın olayı görmezden gelmesine karşı duracaklarını, kendilerini zarara sokan paravan şirketlere ise dava açacaklarını söyledi. Alman CDU Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili İsmail Tipi de destek verdi.

“TAM 490 BİN LİRA ÖDEDİK”

Emeklilik mağdurlarından Ali Denizoğlu, “Eşimle ben emekli olup 2015’te aylığa bağlandık. Geçen yıl iptal ettiler. Borçlanmak için 210 bin TL yatırmıştık. Avukat tuttuk, ona da para gitti. Bayburt SGK, Bağ-Kur’da olmamız için 75 bin TL daha aldı. Sonra onu da reddettiler. Tam 490 bin lira ödedik. Tek kuruş emekli maaşı alamıyoruz.” ifadelerini kullandı.