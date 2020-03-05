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24 saatte yok olan tweet’ler geliyor

Twitter, Brezilya'da '24 saatte yok olan tweet' sistemini test etmeye başladı. Uygulama başarılı olursa başka ülkelere de yayılacak.

Sozcu.com.tr
09:43 -
Haberler Bilim - Teknoloji
24 saatte yok olan tweet’ler geliyor

Twitter, Snapchat ve Instagram hikayelerinde olduğu gibi 24 saatte kaybolan içerikler üzerinde yaptığı çalışmaları tamamladı.

‘Fleet’ ismi verilen iletiler kullanıcı tarafından yazıldıktan 24 saat sonra yok olacak. Uygulama ilk kez Brezilya’da test edilecek.

Kişilerin attığı fleet mesajları profil fotoğraflarına basılarak görülebilecek (Instagram hikayeleri gibi)

Reuters’ta yer alan habere göre; Twitter’ın ürün sorumlusu Kayvon Beykpour yaptığı açıklamada ‘fleet’lerin retweet’lenemeyeceğini söyledi.

İletişim uzmanları Twitter’ın bu hamlesinin Facebook’un kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyeti hakkındaki çalışmalarından sonra geldiğine dikkat çekiyor.

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Son güncelleme: 09:47 05.03.2020
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