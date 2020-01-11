30 futbol sahası büyüklüğündeki dev teleskop faaliyete geçti

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin’in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde yer alan teleskobun yapımı beş yıl sürdü.

180 milyon dolara mal olan teleskop, Çin’in ‘gökyüzündeki gözü’ olarak tanımlanıyor.

Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.

Teleskop kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

Teleskobun başmühendisi Jiang Peng, FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atacaklarına inandıklarını belirti.

Test aşamasında ise FAST’in zayıf pulsarları tespit etmedeki keskinliğine dikkat çekilirken üç yılda 102 zayıf pulsar sinyali tespit edildiğine dikkat çekildi.