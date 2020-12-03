40 milyon yaşındaki iskelet açık artırmada

Yaygın olarak ‘kılıç dişli kaplan’ olarak bilinen bir yaratığın iskeleti önümüzdeki hafta müzayedeye çıkacak. Tekliflerin 90 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.

Geçen yıl Güney Dakato’da bir Hoplophoneus’a ait kemikler bulundu. Yaklaşık 40 milyon yaşında olduğu tahmin edilen yaratığın, 1.2 metre uzunluğundaki iskeleti çok iyi durumdaydı. Yaklaşık 56 milyon yıl önce Kuzey Amerika’yı takip ederek ilkel atları, tembel hayvanları ve gergedanları yiyip bitiren Nimravidae ailesinin nesli tükenmiş bir cinsi olarak tanımlanıyor.

Muhtemelen erozyonla ortaya çıkan bu kemikler bir çiftlik sahibi tarafından bulundu. Satıcı Yann Cuenin, İngiliz haber ajansı Reuters’a verdiği demeçte, “Koruma çok iyi, fosilleşme kalitesi çok temiz, mineralizasyon mükemmel. Bu, muhtemelen bu sitede keşfedilen bu türün en iyi parçalarından biri” dedi.

SALI GÜNÜ SATILACAK

İskeletinin yaklaşık yüzde 90’ı bulundu ve eksik kemikler bir 3D yazıcı kullanılarak tamamlandı. 8 Aralık’ta Cenevre’de yapılacak müzayedede satılması beklenen fosilin, 60 bin dolar ile 90 bin dolar arasında satılması bekleniyor.